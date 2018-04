Jak nebezpečné je lyžování mimo sjezdovku?

Že by konečně dobré zprávy? Přinejmenším jsou lepší než v minulých dnech. "Stav Michaela Schumachera se mírně zlepšil,"...

Tomuto druhu lyžování je velmi snadné propadnout. Pokud dobře a rádi lyžujete a máte větší děti, které to na sjezdovce...

Freeride: jde o pocit, ne o pokoušení rizika

Možná je to nezájmem o pochopení, možná je to nedostatkem informací, ale chápu všechny lidi, co lyžování v hlubokém...