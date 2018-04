Lyžování mezi sněženkami

Krkonoše

Na hřebenech Krkonoš leží metr sněhu. Běžecká magistrála a Krkonošská lyžařská cesta jsou upravované podle možností. Uzavřené cesty - úbočí Kozích hřbetů a Stohu, Labský důl, Obří důl a Údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe k Luční boudě.

Přehled středisek:

* Harrachov - vrstva sněhu na sjezdovkách s umělým zasněžováním dosahuje 50 cm, jinde leží 30 cm po ránu zmrzlého, přes den jarního firnového sněhu. Od 8 do 16 hodin jezdí čtyřsedačková lanovka z Harrachova na Čertovu horu i lanovka Rýžoviště - Čertova hora.

Vleky jsou v provozu od 9 do 16 hodin, noční lyžování na sjezdovce červená II. pak do 21 hodin. Upravené a dosněžované technickým sněhem jsou sjezdovky červená I. i II., modrá je neudržovaná, obtížně průjezdná s vytálými plochami, černá uzavřená.

* Horní Mísečky - Medvědín - jezdí lanovka a všechny vleky od 8.30 do 16.30 hodin. Na denně upravovaných sjezdovkách půl metru zmrzlého sněhu. V sobotu 29. března od 13 hodin - Skimaskyáda. V areálu platí nižší jízdné - vedlejší sezona. Upravované jsou rovněž běžecké tratě.

* Paseky nad Jizerou - v areálu Pizár jsou vleky v provozu od 8.00 do 16.30 hodin, na sjezdovkách leží 30 cm sněhu, včetně technického.

* Vítkovice - vleky jsou v provozu, na sjezdovkách je 30 cm zmrzlého upraveného sněhu - včetně technického. Večerní lyžování od 18 do 21 hodin - ve středu, pátek a sobotu.



* Dolní Dvůr - V provozu jsou dva vleky. Sjezdovky pokrývá přibližně 60 cm sněhu. Ve středisku se každý den lyžuje také večer od 18 do 22 hodin.



* Janské Lázně - Jezdí lyžařské vleky Anděl a Sport na vrcholu Černé hory, kam se lyžaři z Janských Lázní dopraví kabinovou lanovkou. Na otevřených sjezdovkách leží přibližně 40 cm sněhu. Běžkaři mohou na hřebenech využít pravidelně upravovaný okruh na Černé hoře v celkové délce 20 kilometrů.



* Malá Úpa - V provozu zůstává jeden vlek v lyžařském areálu U Kostela. Na sjezdovce leží přibližně 20 cm sněhu.



* Mladé Buky - V areálu se stále lyžuje, počet spuštěných vleků závisí na zájmu lidí. Na sjezdovkách leží 40 až 80 cm sněhu.



* Pec pod Sněžkou - Jezdí většina dopravních zařízení. Kvůli nedostatku sněhu museli provozovatelé areálu zastavit pouze lyžařský vlek na Hnědém vrchu. Otevřené sjezdovky pokrývá přibližně 50 cm silná sněhová pokrývka.



* Strážné - Jezdí vleky U Horské služby a Nad Kolonkou, na kterých se lyžuje i po setmění od 18.30 do 21 hodin. Svahy pokrývá asi 25 cm sněhu. Běžecké stopy na Špindlerův Mlýn se upravují.



* Špindlerův Mlýn - Ve středisku jezdí všechna dopravní zařízení. Na sjezdovkách leží 45 až 50 cm sněhu. Špindlerovský ski areál nabízí každý den od 18 do 21 hodin večerní lyžování na sjezdovce Hromovka. Na Horních Mísečkách a Na Pláních jsou k dispozici kvalitní běžecké stopy navazující na pravidelně upravovanou Krkonošskou lyžařskou cestu.



* Velká Úpa - Hlavní sjezdová trať je kvůli nedostatku sněhu mimo provoz. Lyžaři však mohou vyjet lanovkou na Portášky k Sagasserovým boudám, kde stále leží na sjezdovce přibližně 30 cm sněhu.



* Vrchlabí-Herlíkovice - Ve středisku jezdí lyžařský vlek i sedačková lanovka. Na červené a modré sjezdovce leží přibližně 50 cm sněhu, černá sjezdová trať je uzavřena. Areál nabízí ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 18 do 21 hodin večerní lyžování. Běžkaři mohou využít 15 kilometrů pravidelně upravovaných tratí, které začínají na vrcholu Žalého u horní stanice lanové dráhy.



* Žacléř-Prkenný Důl - V provozu je jeden lyžařský vlek. Technicky vysněžené sjezdovky pokrývá 30 až 40 cm sněhu.

Jizerské hory

Přehled středisek:

* Ještěd - vlek na F 10 jezdí pouze o víkendu od 8.30 do 16.30 hodin. Lyžuje se na 20 cm sněhu - po ránu zmrzlého, přes den mokrého.



* Bedřichov - jezdí všechny vleky, na denně upravovaných sjezdovkách je 40 cm zmrzlého sněhu. Večerní lyžování od 16 do 21 hodin.



* Špičák - sjezdovky jsou upravené, leží na nich 60 cm zmrzlého sněhu, turistická sjezdovka je již uzavřená.



* Smržovka - vlek v provozu, na sjezdovce leží 40 cm upraveného sněhu.



* Kořenov - Rejdice - jezdí vlek i lanovka, na denně upravované sjezdovce leží 30 cm zmrzlého sněhu.





Orlické hory

Na hřebenech leží do 35 cm sněhu, na běžeckých trasách zůstává souvislá sněhová vrstva.

* Deštné - Ve středisku leží 15 cm sněhu, na uměle dosněžovaných svazích Marty I a II dosahuje pokrývka zmrzlého sněhu 50 cm. Ve všední dny je v provozu pouze Marta I, platí mimosezonní ceny. Příjezdové cesty jsou holé.

* Říčky - V obci leží 20 cm sněhu. V areálu Ski klubu na tratích Můstku, Slalomce a Sjezdovce dosahuje vrstva technického a přírodního sněhu 60 cm. Příjezdové silnice jsou sjízdné. Zítra se lyžaři rozloučí s končící sezonou bafuňářskými závody masek.

Krušné hory

Nejlepší sněhové podmínky nabízí Klínovec. "Na sjezdovkách leží 30 cm - 80 cm sněhu. Všechny sjezdovky kromě sjezdovky číslo 4 jsou v provozu. Lyžovat mohou lidé ještě ve Ski areálu Bublava, kde v sobotu vyvrcholí zimní sezona karnevalem ( Hlavní sjezdovka v 10:00, lyžaři v maskách:poloviční jízdné, lyžaři s dobovými lyžemi: zdarma).

Vleky už nejezdí v Perninku, na Božím Daru ani Neklidu.

Šumava

Nejméně půl metru sněhu leží ve Skiareálu Zadov. Tento areál je poslední v jihočeské části Šumavy, který ještě neukončil letošní zimní lyžařskou sezonu. Vleky na Kobyle jezdí přes den od 8.30 do 16.30 hodin. V sobotu mohou na Zadov vyrazit i ctitelé večerního lyžování, které začíná v 18 hodin. Pojede i ski bus, který vyjíždí v Písku a má zastávky ve Strakonicích, Volyni a Vimperku.

Na sjezdovkách lyžaře čeká 50 až 100 cm silná sněhová pokrývka, kterou tvoří technický sníh. Ten je mokrý, protože teploty se přes den pohybují vysoko nad nulou a na horách je slunečné počasí.

Jeseníky

Na horách sice už vyrašily první sněženky, ale stále se lyžuje. Ovčárna hlásí 120 cm sněhu, Horní Morava a Hynčice pod Sušinou 70 cm a ostatní střediska mají okolo 25 cm. V hlavních střediscích jsou stále v provozu lyžařské vleky - Ovčárna, Červenohorské sedlo, Ramzová, Horní Morava, Hynčice i Petříkov. Dostatek sněhu uspokojí i běžkaře.

Beskydy

Lyžařská sezona v Beskydech až na výjimky definitivně skončila. V nejznámějších beskydských centrech je poslední šance si zalyžovat na technickém sněhu, ale většina vlekařů končí i kvůli nezájmu lyžařů. Na Pustevnách, kde Horská služba hlásí 35 cm sněhu, jsou provozuschopné dva vleky, ale zda se bude o víkendu lyžovat, záleží na počtu návštěvníků.