Lyžování malé, ale naše

17:11 , aktualizováno 17:11

Z ledové hory je slyšet hurónský řev. To parta desetiletých kluků se řítí boulovatou sjezdovkou co nejrychleji dolů. Za nimi plápolá zoufalý instruktor, marně se snažící "zatížit" družstvo výukou obloučků. Jenže největší borec je ten, kdo bude první dole. A tak smrt v očích, hůlky nahoře a šusem z kopce. Nejisté nohy se klepou, každou chvíli hrozí karambol, ale většinou to vyjde... Tak jako teď. Ten nejrychlejší se přehoupne přes úvozovou cestu, nezvládne skok a přistane pár centimetrů od dřevěné ohrady z dlouhých smrkových kůlů. Naštěstí je pod nimi dostatečně velká mezera, takže dítě se nerozplácne o dřevo, ale proletí pod plotem a "jen" si obrousí nos o zledovatělou krustu u lesa.