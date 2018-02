Počasí lyžařům přeje. V lyžařských střediscích panují ideální podmínky

Desítky kilometrů upravených tratí mohou využít běžkaři. Na horách je vzhledem k jarním prázdninám, které začaly tento týden a potrvají v turnusech do 18. března, plno i ve všední dny.

V Krkonoších se teploty i přes den pohybovaly většinou pod nulou a připadlo několik centimetrů sněhu. V době vrcholné sezony jsou otevřeny prakticky všechny sjezdovky, lanovky, vleky, lyžařské školy i atrakce. V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn leží na sjezdovkách od 50 do 80 centimetrů sněhu. Mrazy umožnily spustit zasněžování například v Rokytnici nad Jizerou, zaplněný je také sousední Harrachov se sedmi kilometry sjezdovek.

Aktuální zpravodajství Aktuální sněhové zpravodajství, detailní informace o lyžařských střediscích a jednotlivých sjezdovkách sledujte na stránkách iDNES.cz

Na sjezdovkách v Jizerských horách leží od 20 do 100 centimetrů sněhu. Zhruba čtyři až pět tisíc lidí denně lyžovalo v tomto týdnu ve střediscích Bedřichov, Severák a Tanvaldský Špičák. Na severní straně Ještědu v Liberci provozovatel spustil sněhová děla, díky tomu by mělo být sněhu dostatek až do konce sezony. Desítky kilometrů upravených tras mají v okolí zimních středisek i běžkaři. Problematický je jediný úsek, a to od Točny na Krásnou Máří.

Ideální sněhové podmínky jsou také v Orlických horách a na Králickém Sněžníku. Ve Skiresortu Buková hora je upraveno téměř devět kilometrů sjezdovek, ve středisku v Dolní Moravě 9,3 kilometru. Provoz zahajují i areály níže položené, rozjede se například vlek ve středisku Peklák.

Na Kvildu přijede milion turistů ročně, ale stálých obyvatel ubývá Vysoké kopce odhrnutého sněhu lemují silnici. Všude, kde se dá, stojí auta, někdy i dost nevybíravě, takže přemýšlím, zda budou moci někteří řidiči vůbec odjet. Tak to tady vypadá vždy na přelomu roku a o víkendech v době jarních prázdnin.

Od pátku budou v provozu čtyři středočeské lyžařské areály: Monínec na Příbramsku, Chotouň u Prahy, Šibeniční vrch v Mnichovicích u Prahy a nově i kvasejovický areál na Příbramsku.

Lyžaři, kteří se v prvním turnusu jarních prázdnin vydali na Šumavu, si na počasí nemohli stěžovat. Ochlazení a další sněžení ještě zlepšily podmínky na sjezdovkách, upravují se i stopy pro běžkaře. V hlavním zimním středisku Plzeňského kraje, Železné Rudě a okolí, jsou v provozu všechny větší areály.

V šumavských areálech na jihu Čech leží na sjezdovkách téměř metrová vrstva upraveného sněhu. „Ve středu napadla vrstva přírodního sněhu, takže vše dostalo tu pravou zimní atmosféru,“ řekl ředitel Skiareálu Lipno Petr Dušek. Díky ochlazení zamrzla i hladina lipenské přehrady. Zatím však podmínky nejsou takové, aby mohli provozovatelé upravit na jezeře bruslařskou dráhu.

Mrazivé počasí posledních dnů přeje v Krušných horách lyžování i dalším zimním sportům. V provozu je mimo jiné opět lanovka ve skiareálu Bublava, na které provozovatelé opravili následky podzimní vichřice Herwart.

Provozovatelé lyžařských areálech v Ústeckém kraji umožnily mrazy zasněžovat další sjezdovky, provoz rozšířil například teplický Bouřňák. Složitější je situace na běžeckých tratích, kde je málo přírodního sněhu.

Na Vysočině je otevřeno deset sjezdovek, v této zimě zatím nejvíc, další se připravují na zahájení provozu. Místy napadlo i deset centimetrů sněhu. V okolí Nového Města na Moravě, kam míří běžkaři nejčastěji, se zatím stopy rolbou upravovat nedají. Sportovní tratě novoměstské Vysočina Areny budou o víkendu z části vytížené sportovními akcemi, hodiny pro veřejnost jsou na internetu.

VIDEO: Dobrovolníci u horské služby podstupují v Krkonoších tvrdý trénink Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výborné podmínky nabízí příznivcům zimních sportů lyžařská střediska v Beskydech. Provozovatelé využili chladného počasí k zasněžování, připadl i přírodní sníh. Střediska tak o víkendu očekávají vysokou návštěvnost. I přes sněžení ale stále nejsou příznivé podmínky pro běžkaře. Sněhu stále ještě není dostatek a podél hlavní běžecké stopy se navíc kácí stromy.

Lyžařské areály v Jeseníkách jsou všechny v provozu a na své si tam přijdou i běžkaři. Díky ochlazení se zlepšily sněhové podmínky i v níže položených lyžařských areálech.

Nový sníh vylepšil v tomto týdnu podmínky pro lyžování ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Zimní areály lákají na upravené sjezdovky, zájemcům jsou k dispozici i některé běžecké stopy.