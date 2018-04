Štýrský Kreischberg: jak se lyžuje na knížecích pláních Schwarzenbergů

Kreischberg je středně velké rakouské zimní centrum. Má asi 45 km sjezdovek a lyžuje se do výšky 2118 metrů nad mořem, což je na Rakousko obvyklý standard. Mnohem zajímavější je, že celkové převýšení je tu úctyhodných 1250 metrů a nejdelší sjezd měří přes šest kilometrů. To už jsou slušné alpské parametry mnohem slavnějších středisek. Češi sem zatím moc nejezdí.

Rakouské Krkonoše

Právě zde byly těsně před Vánoci špičkové sněhové podmínky, jedny z nejlepších z celých rakouských Alp (na horních stanicích lanovek přes 50 cm umělého sněhu smíchaného s přírodním). Prostě ideální lyžování bez front a s poloprázdnými, perfektně upravenými tratěmi, připomínajícími italský Latemar. Nenarazili jsme na jediný kamínek.

Místní zvláštností je, že nahoře jsou kopce o poznání mírnější, ale čím víc se lyžař blíží do údolí, svahy se víc a víc naklápí. To vůbec není špatné, protože, když je dole v údolí inverze, mráz a stín, rodiny s dětmi můžou vyjet do vyšších poloh a krásně si zalyžovat na slunci.

Oblejší horní pasáže jsou dány charakteristikou zdejších Alp, které vzdáleně připomínají vrcholy Krkonoš. Kreischberg už totiž nepatří do Nízkých Taur, ale sousedního rozlehlého masivu Nockberge, které leží na pomezí tří rakouských zemí – Štýrska, Salcburska a Korutan.

Pod dohledem hraběte

Kreischberg nelze označit jen za rodinné středisko. Za posledních několik let si toto místo vydobylo silný věhlas díky pořádání světového poháru ve snowboardových disciplínách.

I tuto sezonu se tu budou konat světové závody ve slope stylu, který se pojede v parku vybudovaném na prudké sjezdovce přímo nad centrálním parkovištěm. Samozřejmostí je zde tedy i dobře vybavený snow park, ale také snow tubing – jízda na velkých nafouknutých gumových kruzích pod lyžařskou školou ve výšce asi 1800 metrů.

Středisko má jedno dobře přístupné nástupní místo na kabinovou lanovku hned v hlavním údolí ve vesnici St. Georgen ob Murau. Je to jen pět minut cesty autem ze středověkého městečka Murau, kde se na skále tyčí barokně přestavěný zámek Obermurau, který obývá část rodiny Karla Schwarzenberga.

„Věhlasný kníže sem zajíždí spíše sporadicky na rodinné oslavy a na lyžích ho nepotkáte. Žije tu ale jeho syn Johannes. Právě tady na západním konci střediska lyžujeme hlavně na schwarzenberských panstvích,“ říká šéf zdejších vleků Karl Fussi.

Jezdí se de facto na svazích dvou hor, na Kreischbergu (2002 m) a na Rosenkranzhöhe (2118 m). K dispozici mají lyžaři dvě kabinové lanovky, šestisedačku, jednu čtyřsedačkovou, dvě starší dvousedačkové lanovky a také několik kotev. Na vyšší Rosenkranzhöhe jsou sjezdovky hlavně červené a černé, na zbytku pak lyžař najde tratě všech obtížností.

Typické pro Kreischberg jsou široké přehledné otevřené carvingové svahy a a jen o málo užší lesní průseky. Jen trochu opatrně při návratu do údolí s menšími dětmi, neboť v posledním úseku z mezistanice hlavní kabinky už vedou jen zavodní černé tratě. Na druhé straně to není ale žádný extrém.

Po celém areálu najde lyžař přes deset restaurací a apres ski barů, kde se celkem slušně vaří a ceny nejsou přemrštěné. Jedním z nejhezčích míst pro občerstvení je chata Rieglerhütte v klidnějším místě, kde se dá i ubytovat.

Jak se tam jede

Z Prahy je to přes České Budějovice a Linec asi 5 hod 30 minut jízdy (455 km), z Brna je to přes Vídeň o hodinu méně (380 km).

Další dobrá zimní střediska Štýrska

Schladming – Ski Amadé, Tauplitz, Lachtal a Türracher Höhe,



Denní permanentka stojí na Kreischbergu 43,50 eura (studenti 35 a děti 23,50 eur), šestidenní permanentka je pak za 211,50 eur v hlavní sezoně (studenti 169 a děti 113 eura). Ta navíc platí i v přes půl hodiny vzdáleném centrum Lachtal, které je o něco menší, než Kreischberg.

Kombinace obou středisek během týdne lyžování je ideální. Ve výše položeném Lachtalu (1600 metrů nad mořem) se jezdí na dvou svazích přes údolí až do výšky 2222 m (hora Hoher Zinken). Toto středisko má také za dobrých sněhových podmínek mnohem více možností pro jízdu ve volném terénu.

Ale zpět do Kreischbergu. U nástupní stanice v údolí je výborně vybavená půjčovna lyží, velká prodejna sportovních potřeb a také úschovna vybavení, kde je ho možné nechat přes noc. Kdo nechce na sjezdovky dojíždět, má možnost ubytovat se kromě hotelu i v kolonii nových srubů pár desítek metrů od lanovky.

Kreichsberg v kombinaci s Lachtalem a třeba prohlídkou historického městečka Murau může být dobrým tipem i na pohodové týdenní lyžování. Zejména pro toho, kdo chce něco jiného, méně známého a frekventovaného, kdo už je třeba unaven velkými lyžařskými fabrikami s tlačenicemi na vlecích i sjezdovkách.