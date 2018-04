Lyžařská střediska kousek od hranic, která Češi míjejí. Tipy na víkend

Na bavorské straně Šumavy (v Bayerischer Waldu), v saských Krušných horách (Erzgebirge) nebo na slovenské straně Javorníků jste už možná byli. Nastal čas zkusit něco nového. Zajímavé lyžařské možnosti najdete třeba v blízkosti nejsevernějších výběžků Alp, dokonce i v polských pohraničních horách. A leckde nemusí jít jen o lyžování, řada zajímavostí se najde i v okolí sjezdovek.

Jenner: s kopce dolů proti dva kilometry vysoké skalní stěně

Berchtesgadenský kraj, výběžek podivného tvaru, kus Bavorska zakusující se do rakouského německého státního území, možná spíš znáte z letní dovolené. Oblast patří k nejkrásnějším alpským krajinám, protáhlé jezero Königssee připomíná norský fjord a přímo nad ním se zvedá impozantní, více než 2 000 metrů vysoká východní stěna hory Watzmann (2 713 m). Svéráznou atrakcí je pak "Orlí hnízdo" na hoře Kehlstein, postavené za nacismu pro Adolfa Hitlera.

Kousek od jezera se dá také docela dobře polyžovat, konkrétně na svazích hory Jenner (1 874 m). Lyžařský areál tu sice není bůhvíjak rozsáhlý, celková udávaná délka sjezdovek činí jen 11 km, ale má značné převýšení, téměř 1 200 metrů.

Nahoru se dostanete ve dvou stupních lanovkou Jennerbahn, která svojí historií patří k nejstarším v této části Alp: spustili ji již v roce 1953, nahoru pojedete 20 minut. Sněhové podmínky bývají na Jenneru lepší než jinde, neboť oblast se nachází na samém severním okraji Alp v návětrné poloze. Další výhodou jsou poměrně nízké ceny permanentek.

Poté, co na vrcholu Jenneru vystoupíte z kabinky, si za pěkného počasí nejspíš budete chvíli užívat výhled, který je skutečně mimořádný. Dole v hlubokém údolí zahlédnete plochu jezera Königssee, které v zimě zamrzá, jihozápadnímu obzoru pak vévodí impozantní silueta Watzmannu. A pak se spustíte dolů, po docela ostré sjezdovce, zprvu dosti úzké, později širší. Pokud zamíříte rovnou až k údolní stanici, bude to dost dlouhý sjezd, přes pět kilometrů. Pokud to bylo najednou moc, tak si sjezd můžete samozřejmě rozdělit na menší úseky a využít i několik dalších sedaček a vleků.

Areál na Jenneru nabízí i dobré podmínky pro freeride, celý úsek shora až dolů se dá jet volným terénem. Po lyžování může přijít vhod akvapark v pět kilometrů vzdáleném Berchtesgadenu. A pro turistické návštěvy je celoročně otevřený i bývalý solný důl (Salzbergwerk Berchtesgaden), jen malý kousek od akvaparku.

Poloha: Jižní Bavorsko nedaleko Salzburgu

Celková délka sjezdovek: 12 km

Jednodenní permanentka dospělý/dítě: 30,70 eura / 16,30 eura

Informace: www.jennerbahn.de

Horní úsek lanovky na Jenner. Creative Commons / Coronium

Na západ od Dachsteinu: málo známý klenot

Lyžařská oblast Dachstein West je z Česka snadno dostupná, s více než 140 kilometry sjezdovek zdaleka největší ve spolkové zemi Horní Rakousko a přitom Čechy poměrně málo navštěvovaná. Je to skoro s podivem, neboť resort předstihuje nabídkou sjezdovek např. mnohem populárnější Hinterstoder a vyrovnává se i proslulé lyžařské oblasti Zell am See/Kaprun.

Dachstein West je klasickou lyžařskou houpačkou překlenující několik sousedních údolí. Nastoupit na svahy můžete z pěti míst, ve směru z Česka je nejvýhodněji položené Gosau. Nejspíš vám chvíli potrvá, než se v pavučině sjezdovek a lanovek zorientujete – mapa skiareálu v kapse bundy se přinejmenším první den jeví jako nutnost.

Areál se sice profiluje hlavně jako rodinný, ale ani dobří lyžaři nemusejí nad zdejšími sjezdovkami ohrnovat nos. Vyjedete tu až do výšky 1 620 m, tratě jsou vesměs svižné a pestré, kroutí se většinou širokými průseky lesem nebo po horských loukách. Z holých míst se otevírají nádherné výhledy jak blízké (jako z letadla je např. vidět na Gosauské jezero), tak daleké (za dobrého počasí dohlédnete až na Grossglockner a Grossvenediger).

Za "nelyžařskou" zábavou můžete večer popojet do 20 kilometrů vzdáleného Bad Ischlu, proslulého opakovanými návštěvami císaře Františka Josefa a jeho manželky Alžběty zvané Sisi. Vítanou relaxaci po lyžovačce tu poskytnou solné lázně EurothermenResort. V souladu s tisíciletou tradicí dobývání soli v regionu jsou zdejší bazény (venkovní i vnitřní) slané a velmi teplé, a pokud se cítíte po dni stráveném na lyžích úplně zničení, lze si tu vybrat z palety různých masáží.

Poloha: Rozhraní Horního Rakouska a Salzburska severozápadně od masivu Dachsteinu. Z Prahy 380 km, z Brna 430 km

Celková délka sjezdovek: 142 km

Jednodenní permanentka dospělý/dítě: 38,70 eura / 16,30 eura

Informace: www.dachstein.at/winter

Sněhové zátiší u Gosau Na sjezdovce nad Gosauským údolím, v pozadí hřeben Gosaukamm

Mariazell: oblouky nad největším poutním místem

Štýrský Mariazell proslul již před staletími jako významné poutní místo a tuto pozici si podržel dodnes – k milostné kapli umístěné ve zdejší mariánské bazilice ročně putují miliony katolických poutníků. Ale zkrátka tady nepřijdete ani s lyžemi, kousek od Mariazellu se nacházejí hned dvě lyžařská střediska.

První, Bürgeralpe, leží přímo ve městě a poloha dolní stanice největší lanovky je vskutku unikátní – od hlavního náměstí s poutní bazilikou ji dělí sotva 200 metrů. Dvakrát rozsáhlý areál to není, několik sjezdovek se z vrcholu rozbíhá hvězdicovitě dolů s maximálním převýšením kolem 400 metrů. Nadmořská výška vrcholu sice dosahuje jen 1267 m, i tady se ale nacházíte na srážkovém návětří a tak sněhové podmínky bývají spíše lepší, než byste čekali.

Na vrcholu Bürgeralpe nad Mariazellem

Jen o pár kilometrů dál, ale již na území Dolního Rakouska, se nachází výrazná hora Gemeindealpe (1 626 m) se stejnojmenným lyžařským areálem. Z holého vrcholu, nabízejícího famózní rozhledy mj. na známý kopec a dominantu místní krajiny Ötscher, míří dolů jediný svazek proplétajících se sjezdovek. Mezi nimi najdete jak "tvrdou" černou se sklonem až 70 %, tak i o něco pohodovější červenou trať. Převýšení je na předhůří Alp více než slušné, celých 800 metrů, a celková nabídka tratí o něco větší než na Bürgeralpe. Obě střediska, vzdálená od sebe jen asi 6 kilometrů, se tak dobře doplňují: slabší lyžaři nebo rodinka s dětmi mohou zůstat "doma" v Mariazellu, a kdo si chce zajezdit trochu ostřeji, ten zamíří na Gemeindealpe.

Poloha: Štýrsko, jihozápadně od Vídně; z Prahy 360 km, z Brna 270 km

Celková délka sjezdovek: 11 km (Bürgeralpe), 15 km (Gemeindealpe)

Jednodenní permanentka dospělý/dítě: 31 eur / 16 eur

Informace: www.mariazell-buergeralpe.at, www.gemeindealpe.at

Do polských "Jizerek"

Cože, na lyže do Polska? Ale ano, i něco takového existuje. Například u městečka Świeradów-Zdrój ležícího na severním úpatí polské části Jizerských hor (Góry Izerskie), které bylo donedávna známé hlavně jako lázeňské středisko. To se ale změnilo v roce 2009, kdy byla uvedena do provozu kabinová lanovka na vrch Stóg Izerski (1 107 m n. m.), který se tyčí přímo nad městem.

Na poměry pohraničních hor obklopujících českou kotlinu se jedná o dlouhou lanovku s řádným převýšením a podobné parametry má i paralelní sjezdovka: délka lanovky činí 2 500 metrů, samotná sjezdovka je jen o trochu delší a převýšení je téměř 450 metrů. Pro srovnání: lanovka na Lysou horu v nedaleké Rokytnici nad Jizerou, což je jeden z nejlepších sjezdařských areálů v Česku, je dlouhá 2 200 metrů a překonává převýšení 590 metrů.

Horní stanice lanovky na Stóg Izerski Pohled na sjezdovku nad lázněmi Świeradów

Podle základních čísel Świeradów vypadá docela lákavě, ovšem středisko má i své slabší stránky. Hlavní nevýhodou je existence jedné jediné sjezdovky, která je sportovně strmější na začátku a na konci, má však velmi mírnou střední část. Moderní lanovka má také větší kapacitu než je únosnost tratě, což znamená, že hlavně o víkendech bývá na svahu pěkně husto. A setkáte se tu s typicky "východní" strukturou cen. Základní jízdné sice není předražené, ale dětský skipas je jen nepatrně levnější než dospělý, děti platí již od pěti let a rodinné jízdenky se prodávají pouze s minimální slevou.

Pokud vám nevadí, že budete celý den "piglovat" jednu a tu samou trať, tak si ve středisku, oficiálně nazývaném Osródek Ski & Sun Świeradów-Zdrój, přesto hlavně ve všední den slušně zalyžujete. Výhodou je severní expozice, kompletní pokrytí umělým zasněžováním i kabinková lanovka zvaná vajíčko. V místě najdete i základní doprovodnou infrastrukturu včetně restaurace a lyžařské školy. A ve Świeradówě si na své přijdou vedle sjezdařů i vyznavači tenkých lyží, od horní stanice se rozbíhá myriáda značených běžkařských tras.