Lyžovačka na jedné z nejdelších sjezdovek u nás

Za kolik se na Černé hoře svezete? Celodenní lístek pro dospělého stojí 590, dětský 360 korun. Při zakoupení permanentky na vícero dní pár korun ještě ušetříte. Pokud máte raději bodové jízdné, i to v ceníku najdete. Že se chcete svézt jen kabinkou? Proč ne. Za cestu nahoru dáte stovku, dítě vás bude stát o dvacetikorunu méně. Vozit se nahoru a dolů můžete v celém areálu každý den od 9 do 16 hodin. A pokud nebudete mít sportování dost, můžete si dát do těla ještě na večerní lyžovačce. Za tři hodiny poježdění na Protěži zaplatíte 250 korun, vaše ratolest to má o padesát korun levnější.

A když vás středisko omrzí, můžete ho srovnat s okolím. Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Mladé Buky nebo Velká Úpa. Všude se z Janských Lázní pohodlně dostanete skibusy.