Lyžařův splněný sen v rakouském Innsbrucku

Je to dusící bílé peklo. Nechápu, jak jsem se tady mohla dobrovolně ocitnout. Protější vrcholy mizí ve sněhové vánici. Ostrý vítr mi šlehá krystalky ledu bolestivě do tváří.

Přejedu hřeben lyžařského olympijského areálu a stojím na startu dlouhého, technického sjezdu - "Olympia Abfahrt Damen".

Kousek za mnou je Hoadl, vrchol střediska Axamer Lizum. A pode mnou je sluncem zalité hlavní město Alp. Tyrolský Innsbruck.

Pro nejlepší snowboardisty světa

Innsbruck je ideální místo pro ty, kteří chtějí všechno. Nejlépe najednou. Tak zaprvé lyžovat či snowboardovat. V okolí Innsbrucku se nachází devět lyžařských středisek s 285 kilometry sjezdovek, z nichž už se dá podle nálady a aktuálního počasí (skutečně - na jednom kopci je oblačno a na druhém oslepující jasno) vybírat.

Tím nejbližším, kdy na lanovku nasednete doslova v centru města, je Nordpark-Seegrube. Malé, proslulé středisko je pěkně rozloženo na severním svahu nad městem. Při výjezdu do horní stanice za dvacet minut překonáte převýšení 1 696 metrů (to je více než Sněžka).

"Severní svah je vyhlášeným snowboardovým terénem. Najdete tam nejlepší snowboardisty světa," říká Martin Pröller, šéf turistického centra další innsbrucké lyžařské oblasti - Mutters. Lokalita, která už dvakrát získala ocenění "Nejhezčí vesnice Tyrolska", se pyšní skvělým rodinným areálem Muttereralm se dvěma jedinečnými šestikilometrovými sjezdy a vyhlášenou stezkou pro skialpinisty. "Nahoře jste za 50 minut a cestou se můžete několikrát důkladně občerstvit," usmívá se Martin Pröller. Má pravdu. Při sjezdu dolů potkávám doslova souvislou šňůru zájemců o výstup po vlastních.

Nevelké, a přitom velmi příjemné středisko Muttereralm čeká zřejmě v budoucnu úplné propojení s vedlejším Axamer Lizum. "Pak by vznikl jedinečný areál dosažitelný za pouhých deset minut z centra Innsbrucku," dodává Martin Pröller.

Do Axamer Lizum se zatím vyvezete olympijskou lanovkou (Olympiabahn) do 2 340 metrů na vrchol Hoadl. Dáte si něco na zub ve zdejší známé horské chatě a budete uvažovat o tom, který ze svižných sjezdů si vybrat. Sjezdovky se tu dole v údolí sjíždějí ve velkorysém stylu francouzských Tří údolí.





Království na ledovci

Největším lákadlem oblasti je rozhodně Stubaiský ledovec se svými více než sty kilometry sjezdovek. Cesta z Innsbrucku patří k sice méně pohodlným, je dlouhá a točitá, ale nahoře vás čeká úžasné ledové království s výhledem, který vás nabije energií na měsíce dopředu.

Nebo si zajeďte do nejvýše položeného střediska zimního sportu v Rakousku, kterým je Kühtai. Vesnička, co má ve znaku krávu, je od Innsbrucku vzdálena čtyřicet minut jízdy a leží ve 2 020 metrech nad mořem. Lyžujete ve více než 2 600 metrech, a jak říkají místní, je to v každém případě "Geschmacksache".





Do vesničky Kühtai prostě musíte jet, dát si tam v místní "stube" něco z pravých tyrolských specialit a užívat slunce a čistého vzduchu. A pokud budete mít štěstí, natrefíte zde na vyhlášené závody - na obrácených pivních stolech. Jejich desky slouží jako skluznice a nohy jako řídicí páky.





Ze sjezdovky do saka

Innsbruck však nabízí mnohem víc než lyžařská potěšení. Třeba sjet z kopce rovnou do nákupního ráje, vpodvečer bloumat osvětlenými uličkami Starého města a popíjet svařené víno, večer naplnit kulturou či dobrým jídlem. Zajít si na koncert, do vyhlášených muzeí, vyjet lanovkou Nordkettenbahn do nejvýše položené evropské zoo "Alpenzoo" nebo poodjet kousek dál do světoznámého "Swarovski Kristallwelten" a nechat se pohltit světem křišťálového skla.

Anebo zapadnout do nějaké typické tyrolské hospůdky. Případně vytáhnout sako či vysoké podpatky a zajít si na luxusní večeři. V Innsbrucku je takových nabídek nepřeberné množství. "Jsem tu už osm let, s celou rodinou, a fakt se mi tu líbí. Ale teď promiňte, mám hrozný frmol," podá vám ruku zástupce šéfkuchaře restaurace v hotelu Hilton, Čech Karel Burian. Dáte si od něj propečené jehněčí, telecí plátky s brambůrkami, necháte si od šéfa restaurace doporučit to úplně nejvhodnější víno a budete si užívat. Na vrcholu innsbruckého blaha.