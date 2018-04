Lyžařův sen má jméno Verbier

Stojím na zasněženém náměstíčku a koukám na ten babylon. Tohle se vidí málokde, ale ve Verbier je to běžné. Třeba tamhle: před luxusní restaurací zrovna zastavuje nablýskaný range rover, protože je čas pozdního oběda. Z vozu vystupuje muž v nejlepších letech s vyholenou hlavou, býčí šíjí, v černých brýlích a luxusním zimním oblečení Bogner. S ním jde ta nejhezčí blondýnka jako z reklamy na Chanel, v bílém overalu s kožešinou z polární lišky a se zlatými aplikacemi. Jsou sladěni jako Italové, ale Italové to nejsou.

"Tohle vypadá na ruského oligarchu na zimní dovolené. Jde s partnerkou do zdejší luxusní restaurace," říká můj švýcarský průvodce Gerard. Nelze o tom pochybovat. Oblečení je západní, ale tváře hovoří jasně.

Těsně kolem nich si to k nedaleké stanici lanovky Medran valí skupina kluků, kteří snad právě vypadli z plátna nejdivočejšího freeridového filmu. Modrá, žlutá, zelená, červená, široké bundy, plandající kalhoty a spadlé kšandy. Velké pletené čepice, z nichž koukají dredy, nakřivo nasazené lyžařské brýle, v puse cigára. Na ramenou nesou široké prašanové lyže, dva táhnou v podpaží snowboardy. Dorozumívací řeč je angličtina. Ta anglická.

Po druhé straně chodníku jdou opačným směrem dva maníci s černovláskou, která něco švitoří francouzsky. Denní šichtu na horách už má tahle trojice zjevně za sebou. Štíhlí, vysportovaní, v tenkých funkčních bundách a se skialpovým vybavením. Brzy ráno si to někam nahoru vyšlápli po svých a pak sjeli dolů mimo sjezdové tratě.

Tak tohle je Verbier. Totální mix národností i lyžařských kultur. Luxus smíchaný se sportem a skvělou horskou atmosférou. Ruské petrodolary se švýcarskou dokonalostí, frankofonním šarmem a špičkovým kulinářstvím.

Týden za tři miliony

Verbier Verbier je možná nejluxusnější zimní středisko na světě, které je však zajímavé i tím, že tam zamíří i dobří běžní lyžaři. Specialitou Verbier jsou luxusní apartmánové chaty či stylové horské domy, kde najde lyžař dokonalý komfort i soukromí. Krb, terasa s výhledem a křesílky, ale i podzemní garáž jsou samozřejmostí. Verbier nabízí jinde nezvyklou směsici. Zaměřilo se na mladé, ale přitom neotrávilo ty starší. V místě, které je sice jednou obří celoroční party, přes všechna hříšná lákadla nočního života nakonec kraluje sport. Heslo je jednoduché a zní: Kdo si tu chce pořádně zalyžovat, měl by především umět pořádně lyžovat. Verbier má i sjezdovky "dálnice", ale především je jedním z hlavních světových center lyžování a snowboardingu ve volném terénu. Na milovníky divokého lyžování tu čekají zkušení horští vůdci, ale i nesčetné obchody s freeridovou výbavou včetně speciálních širokých prašanovek, páteřáků a protilavinových batohů s airbagy.

Jedno z nejmondénnějších a zároveň nejsportovnějších středisek současnosti. Něco jako Las Vegas a Hollywood v Alpách. Jezdí sem princové William a Harry, Hugh Grant, Jamie Oliver, dům poblíž má Phil Collins. James Blunt taky a ještě k tomu tady po něm pojmenovali jeden vlek. Samozřejmě jsou tady mladí bankéři, dcerušky utrácející tatínkovy peníze a všichni ostatní.

Ale kupodivu se tady najde i místo pro obyčejnější lidi. Verbier totiž bylo vždycky neformálnější a méně snobské než jeho alpští rivalové, jako třeba Svatý Mořic nebo Gstaad. Je oblíbeným cílem boháčů a zároveň nejlepších lyžařů, ale zajedou sem i ti, kteří sice nemají po kapsách tisíce eur, ale chtějí hlavně špičkové lyžování.

Jako zvláštní cena útěchy je tu pro ně pohled na exotický svět těch, kteří na to mají. V proslulém VIP baru Coco-Club s ručně malovanými tapetami a jednou stěnou pokrytou zlatými lístky v hodnotě asi 600 tisíc korun si vyvolení mohli při velkých událostech objednat koktejl v ceně "pouhých" 155 tisíc korun. Recept: obrovský ledový pohár ve tvaru horské chaty se až po střechu naplní špičkovým šampaňským Krug Grand Cuvée, koňakem Hennesse Paradis a dalšími ingrediencemi. Upíjí se brčky a je to pro víc lidí, takže se cena může rozpočítat.

"Verbier je dnes velmi drahé místo," suše konstatuje Gerard. "Ještě v 80. letech to bylo obyčejné středisko. Pak se začalo měnit. Za posledních dvacet let se dvojnásob zvětšilo."

A aby mi ukázal tu změnu, vede mě k jedné horské chatě. Krásná. Kdysi byla úplně obyčejná. Ale koupil ji miliardář Richard Branson, nechal ji přestavět a teď ji pronajímá. Protože sezona vrcholí, stojí v této době týden skoro tři miliony korun.

Kam až vyjede porsche?

Mám štěstí, že jsem zažil oba dva vrcholy sezony. Finále světové freeridové tour, kdy pekelnou horu Bec de Rosses obsadí nejlepší jezdci světa a všude kolem přihlíží davy diváků.

A také tu největší, nejluxusnější zimní party na slavnostní závěr zimy: je tu spousta celebrit ze světa sportu i showbyznysu. Něco, co jsem dosud nezažil. Nekoná se v žádném ze zdejších hotelů. Superparty takového ražení nesmí být "ordinérní". Po "srandazávodech" s veřejností se světová lyžařská esa přesunují večer lanovkou na "horskou chatu", kde nechybí kuchař nesoucí michelinskou hvězdu, stovka úslužných pikolíků a fantasticky kýčovitý západ slunce nad horami.

S otevřenou pusou sleduji už příjezd společenské, politické a kulturní smetánky na parkoviště pod lanovku Medran. Z rolls-royců, zbrusu nových na míru laděných vozů Mercedes, Porsche a Lamborghini (nechápu, jak by některá ta auta nahoru vyjela, kdyby napadlo jen pět centimetrů sněhu) vystupují dámy v róbách s kožešinovými palety a pánové v oblecích od Armaniho. V dlouhé frontě chráněné bodyguardy pak spořádaně čekají na svou kabinku. "To je frankofonní švýcarská smetánka, která se sem do Verbier sjela až ze Ženevy nebo z Lausanne," říká Gerard.



Nahoře v mohutné horské chatě na Les Ruinettes ve výšce 2 200 metrů se vmísí mezi lyžařské hvězdy Lindsey Vonnovou, Julii Mancusovou, Didiera Cuche, Aksela Lunda Svindala. Je tu i James Blunt nebo šílený dobrodruh a balonista Bertrand Piccard.

Pak nastává kulinářské běsnění o osmi chodech (jimž čeští milovníci pořádných porcí říkají umazané talíře). Pijí se jen švýcarská vína, ale to nesmí být pochopeno pejorativně. Ačkoli mnohý čtenář dosud neochutnal ani skleničku, je třeba uznat, že ta vína jsou opravdu vynikající. A navíc si přece Švýcaři myslí, že vše švýcarské je stejně skvělé jako jejich hodinky nebo čokoláda.

Po večeři přichází zábavný program plus unikátní dražba. Například tričko, v němž nejlepší světový tenista Roger Federer vyhrál Wimbledon, si odnáší nejmenovaný movitý Švýcar za víc než 5 000 švýcarských franků. Podobnou cenu má i zapaspartovaný útržek pláště balonu, se kterým Bertrand Piccard obletěl zeměkouli. Nebo lyže švýcarského sjezdařského mistra Bernarda Russiho.

Druhý den dopoledne ale můžu jet se stejnými "zhýralci" v jedné kabince na vrchol Mont-Gelé do výšky 3 023 metrů, kde nás vítá nápadná cedule "For good skiers only" (pouze pro dobré lyžaře). Jedna z mála lanovek světa, která lyžaře veze do místa, odkud nevede žádná regulérní sjezdovka, ale jen různé, více či méně obtížné sjezdy volným terénem. Zkušený průvodce se víc než doporučuje.

Může se hodit Z Prahy je to sem asi 10 hodin jízdy autem. Čtyři údolí nad Sionským údolím jsou jednou z největších propojených lyžařských oblastí světa se 410 km sjezdovek a 89 lanovkami a vleky. V zóně Thyon lze najít levnější ubytování v apartmánových blocích francouzského typu přímo na sjezdovce. Skipas na den do propojené oblasti 4údolí je jeden z nejdražších vůbec. Stojí 72 (asi 1 500 korun) a na 6 dní 375 švýcarských franků (asi 7 900 korun). Je to téměř o třetinu víc než skipasy například v rakouském Kitzbühelu. Více informací o Verbier naleznete na www.verbier.ch

O kus dál a o chlup výš, z vrcholu Mont Fort, kam vede jiná lanovka a odkud padá nejen ďábelsky boulovatý sjezd, ale i další freeridové trasy, se pak otevře panoráma alpských štítů. Všude, kam oko dohlédne, je oceán bílých vrcholů. Jsem na dostupné střeše švýcarských Alp a trochu popadám dech. Na chvilku se mi skoro zamotá hlava, 3 300 metrů, to je přece víc než dvě Sněžky nad sebou.

Koukám okolo a počítám si čtyřtisícovky jako prsty na rukou i na nohou. Nejnižší z nich nejde pod 4 200 metrů. Kde je Mont Blanc? Vrchol sám je v mracích, ale vidím aspoň jeho mohutný masiv.

Freeridové sjezdy jsou závratné, úchvatné a mnohdy na hranici možností. Ale není nutné "riskovat život" na svazích, kam se vyplatí jet jen s průvodci. I sjezd po trasách zvaných ski tour z Mont Fort nebo z Mont Gelé o víc než 1 000 výškových metrů níž hlavním směrem na Tortin je neobyčejným zážitkem.

Ale ve Verbier už to ani nepřekvapí.