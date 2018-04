Lyžařům začíná ráj: Alpy za cenu Krkonoš

2x více sjezdovek za stejné peníze

Jižní Tyrolsko (italsky Alto Adige) je nejsevernější italskou provincií. Leží na jižní straně Alp a díky tomu se místní chlubí, že zde svítí slunce 300 dní v roce. A právě lyžování na prosluněných svazích v kombinaci s kvalitním sněhovým podkladem činí z jihotyrolských Alp vyhledávanou destinaci.

V polovině března navíc končí hlavní sezona, takže ceny skipasů klesnou na úroveň srovnatelnou s českými horami. Kvalita lyžování je přitom nesrovnatelná.

Například ve Špindlerově mlýně nabízejí za 3.400 korun týdenní lyžování na 26 kilometrech sjezdovek s pěti sedačkovými lanovkami a jedenácti vleky. Cena za celodenní permanentku je 750, mimo sezonu 650 korun.

V okolí jihotyrolského Sterzingu je přitom dvakrát více sjezdovek - jedna kabinka, dvanáct sedaček a tři vleky pokrývají celkem 51 kilometrů upravených svahů. Během vedlejší sezony, která je od 12. března do 18. dubna, zaplatí dospělý lyžař za denní skipas 26 eur (750 korun) a šestidenní 138 eur (3.900 korun).

V březnu navíc rodinnému rozpočtu za dovolenou v Jižním Tyrolsku odlehčují různé bonusové akce. V některých ubytovacích zařízeních se za děti neplatí nic, stejně tak za skipas. Ve většině center ostatně malí lyžaři jezdí zdarma až do 8 let.





Nejmenší lyžaři se mohou zdokonalovat ve svém umění v areálech,

kterých jsou na svazích Jižního Tyrolska desítky

Sněhový podklad se vytváří od podzimu

Lyžařská střediska se nacházejí v širokém údolí Eisacktal, které se rozkládá v nadmořské výšce od 600 do 2574 metrů. Vede od Brennerského průsmyku směrem k hlavnímu městu Jižního Tyrolska, Bolzánu.

Jen pár kilometrů od Sterzingu je v samém srdci Dolomit největší jihotyrolské lyžařské centrum - hora Kronplatz (Plan de Corones - 2 275 m n. m.). Nabízí přes 100 kilometrů sjezdovek, které upravuje celkem 31 rolb.

Protože sluneční paprsky mají v Jižním Tyrolsku opravdu sílu, nemohou se zde spoléhat pouze na přírodní sníh. Proto už od podzimu vytvářejí umělý podklad. Pomáhá jim k tomu suché a mrazivé podzimní klima. Sněžná děla pak pracují každou noc, takže díky tomu zde nenarazíte na zledovatělou plotnu.

Více než 800 kilometrů sjezdových tratí pokrývá umělý sníh a každou noc na ně vyjíždí na 300 rolb. Prodřená místa tak zde nenajdete ani na jižních svazích na konci sezony.

Jihotyrolští rolbaři patří ke světové špičce. Podílejí se na přípravách lyžařských šampionátů. A jejich jihotyrolské sjezdovky si vybírají výrobci lyží k testování svých výrobků.

Jihotyrolské lahůdky Jižní Tyrolsko nabízí i zajímavé gastronomické zážitky. Místní speciality jsou totiž ovlivněny hned třemi kuchyněmi - italskou, tyrolskou a tradiční ladinskou. Nejtypičtějším jihotyrolskou lahůdkou je špek. Dříve si ho vyráběla každá rodina, buď z vepřové kýty či plecka. Udil se přímo v kuchyni až pět měsíců. Zdejší špek, který dnes seženete i v každé samoobsluze, je jemný a delikátní. Má výraznější chuť než středomořské Prosciutto. Vhodným doplňkem jsou místní sýry. Typické jsou zde menší bochníky, které zrají jen jeden až dva měsíce. I v běžných obchodech je jich velký výběr, takže je lepší si nechat nějaký doporučit k vámi zvolenému jídlu. Jihotyrolskou horalskou specialitou je sýr Graukas, jehož chuť je vhodné zvýraznit octem a čerstvou cibulkou. Dlouholetou tradici má i jihotyrolské pekařství a každý místní region má různý druh chleba. Nejtypičtějším z nich je Schüttelbrot - plochý kulatý chléb s kmínem. Chlebové bochánky se tlučou dřevěnou násadou až do placky (odtud název Shüttel). Chléb vydrží i několik měsíců, takže se může stát, že jeho zbytek zapomenete v tašce a konzumujete ho až na další dovolené. Turistické i sportovní lyžování

Kdo chce vyzkoušet různé obtížnosti sjezdovek najednou, může zamířit na Kronplatz. Najde zde svahy pro turistické lyžaře, ale i sjezdovky, které svou obtížností i délkou nabízejí nejlepší sportovní zážitky Jižního Tyrolska.

Kopec Kronplatz je zajímavý také tím, že jeho vrcholek pokrývají sjezdové trasy kolem dokola, takže lyžař má na vrcholku pocit, že je na velkém lyžařském cvičišti. Lidé sjíždějí do všech stran a z počátku se téměř nedá jet přímým směrem, aniž by vám někdo nezkřížil dráhu.

Kdo si chce vychutnat dlouhou a technicky náročnější jízdu, má na výběr ze dvou černých sjezdovek, které kopírují hlavní kabinkovou lanovku na Kronplatz (obě jsou dlouhé kolem šesti kilometrů). Zajímavý terén, příkré svahy a nečekané zlomy uspokojí každého sportovně založeného lyžaře.

Zrádné terénní zlomy jsou však rizikem srážky s pomalejším lyžařem. Helma se proto stává nezbytností a propagují ji i lyžařští instruktoři, které bylo ještě před několika lety možné vidět jen prostovlasé s větrem ošlehanými tvářemi.

Nepříjemný pád může při nejmenším zkrátit vaší dovolenou, v horším případě ji prodloužit o pobyt v nemocnici. Záchranářské vrtulníky přistávají ve vyšších polohách přímo na sjezdovce. Nic pak lyžaře neodradí od rychlé jízdy víc, než vidět na svahu záchranáře ošetřující zraněného.





Záchranný vrtulník přistává v Jižním Tyrolsku

na rozdíl od českých hor přímo na sjezdovce

Ráj i pro vinaře Itálie jako světová jednička ročně vyrobí 80 milionů hektolitrů vína, což je čtvrtina světové produkce. Vína z Jižního Tyrolska patří podle žebříčku "I Vini d'Italia" k těm nejlepším. Může za to poloha, kde hory chrání vinice před severním větrem, zatímco z jihu vane středomořský, a velké procento slunečných dnů. I přes horskou polohu se zde pěstuje 20 různých odrůd vinné révy. Jihotyrolští vinaři vyprodukují 35 miliónů litrů vína ročně i přesto, že musejí vinohrady vzhledem ke strmým svahům obdělávat ručně. Kromě známých odrůd jako je Chardonnay, Merlot, Cabernet Cuvée či Pinot, jsou pro milovníky vín k mání i místní speciality. Mezi nejznámější patří bílý Gewürztraminer, nebo červený Vernatsch či Lagrein. Jihotyrolští jsou na své odrůdy náležitě hrdí, takže je nabízejí v každém menu. Nutno dodat, že mají být na co pyšní. Speikboden - vysokohorský Špindl

Asi nejlepší možnost srovnání s Krkonošemi nabízí údolí Tauferer Ahrntal. Hlavním střediskem je Speikboden pod stejnojmennou horou. Je zde k dispozici jen dvacet kilometrů tratí, což je dokonce méně než špindlerovských 26, ale převýšení je bezmála 1 500 metrů.

Na rozdíl do Špindlu jsou tu však sjezdovky velmi rozmanité. V hlavním kotli se to hemží čtyřsedačkami a tratě se rozbíhají do tří světových stran. Je tedy možné volit mezi slunnými, nebo naopak stinnými stráněmi.

Nejvyšším dosažitelným bodem je Sonnklar (2 400 m), odkud je vidět na Dolomity i na Zillertálské Alpy. Začíná tu také nejdelší sjezd, který se prudším svahem dává do hlavního lyžařského kotle a odtud lesním průsekem až do údolí. Kdo upřednostňuje rychlý sjezd a vlnitý terén s možností dlouhých skoků, může lyžovat jen v horní části u Sonnklaru. - mapy středisek zde

Italové jsou vyhlášení péčí o děti

Italské Alpy bývají často označovány jako nejvhodnější místo pro dovolenou s dětmi. Není to dáno ani tak dětskými areály, které už jsou samozřejmostí v každém alpském středisku, jako spíše službami pro rodiny. Výjimkou nejsou ani vysokohorské chodníky pro kočárky, aby mohl jeden z rodičů doprovodit zbytek rodiny při lyžování či běžkování.

I každé jihotyrolské středisko má v údolí nebo v blízkosti horní stanice lanovky areálek s cvičnou modrou sjezdovkou, malým vlekem nebo sedačkovou lanovkou. Jako první Tyroláci také postavili sedačku s pojistkou, aby děti jedoucí několik metrů nad zemí nemohli spadnout.

Kronplatz dokonce dětem nabízí krátkou minikabinkovou lanovku, která nahradila bývalý vlek. Pro nejmenší je v některých střediscích včetně Tauferer Ahrntalu dětský koutek s atrakcemi. Všechny děti do 15 let jezdí podle zákona povinně s helmou.