Lyžařský ráj ve Skalnatých horách

Nejúžasnější sníh na světě

Sehnete se, vezmete ho do ruky a už ten pocit je zvláštní. Je to sníh, jaký jste neznali. Jako byste do ruky vzali studené nic. Ten sníh, zdá se, nic neváží, a dokonce takřka popírá tvrzení fyziků, že sníh je vlastně zmrzlá voda. Tenhle připadá člověku dokonale suchý. Když z něj chcete udělat kouli, moc to nejde. Prý když naberete litr sněhu v Salt Lake City a litr sněhu kdekoliv jinde, stlačíte ten první na mnohem menší objem.

Sníh v Salt Lake City a v přilehlých horách je prostě načechraný a lehoučký jako pírko kolibříka. Čím to? Může za to sucho, zeměpis, veliké jezero poblíž a pak ještě něco. „Víte, v čem je velký díl tajemství?“ ptá se se smíchem Dan Allen, jenž patří k dobrovolníkům, kteří se točí kolem olympiády. „Je to prosté, je v tom velký kus reklamy a propagace. Když něco budete tvrdit dvacet let, uvěří tomu nakonec každý.“

Jak vzniká nejlepší prašan 1) Zimní větry tlačí vlhkostí nasáklé mraky zformované nad Tichým oceánem na východ přes Kalifornii a Nevadu.



2) Když mraky putují na východ nad pouštěmi, slunce a teplo je připraví o značnou část kondenzovaných vodních par.



3) Nad utažskými horami se páry rychle ochlazují a srážejí, takže na zem dopadá obzvláště lehký a suchý sníh.



4) Pomáhá to mu i Velké Solné jezero, které je teplejší než vzduch následující za studenou frontou. Vlhký vzduch nad jezerem se mění ve sněhová oblaka, která způsobují bouře na východních svazích hor. Tyto minibouře obsahují možná nejlepší sníh na světě. Protože z jezera se odpařuje voda stále, okolní hory mají každodenní příděl čerstvého prašanu.

Slogan „Nejúžasnější sníh na světě“ je všude. Na odznacích, prospektech, tričkách... Salt Lake City ke svému sněhu přišlo proto, že leží tak daleko od Pacifiku. Ale nechme pana Allena, ať to vysvětlí sám. „Je to všechno geografie. Podívejte se na mapu a tam to všechno uvidíte.“ Pohled na mapu prozradí opravdu vše: z Pacifiku se vypařuje voda, která stoupá, a když vzniknou mraky, jež vítr žene na východ nad americký kontinent, nemají se kde zastavit. Ale to ještě není vše.

„Oblaka se zvednou přes kalifornské kopce a potom už je pod nimi jen vnitrozemí, v podstatě poušť. Z ní stoupá teplo, které mraky připraví o část jejich vlhkosti. Teprve když mraky narazí na první skutečné hory, ochladí se a začnou srážky. A to je právě tady, u nás v Salt Lake City.“

Hned za městem se zvedá pohoří Wasatch, jeden z hřebenů Skalnatých hor. Dosahuje výšky až 3500 metrů. A těsně před městem je zase Velké Solné jezero, které také hraje důležitou roli. Je v zimě teplejší než okolí. Stoupá z něj vlhkost, která se sráží se studeným vzduchem a výsledkem je další sněžení. Na svahy hor za Salt Lake City tak za zimu nasněží spousty lehkého a suchého prašanu. Dodejte k tomu velkou dávku reklamy a máte nejúžasnější sníh na světě.







LYŽAŘSKÝ RÁJ

Není to tak dávno, co svět o lyžování v Utahu, na pokraji pouště, skoro nic netušil. Američané dlouho nelyžovali, a když už, tak kvůli tomu stejně jezdili spíše do Alp. Ale i tak si později stejně každý spojoval lyžování ve Spojených státech především s Coloradem. Tam, okolo Denveru, byla ta známá střediska -Vail, Boulder či Aspen. Avšak ten nejlepší sníh padal v Utahu. Každý rok ho tam za sezonu spadne až dvanáct metrů. Je to neuvěřitelné, ale je to tak: tvrdí to statistika, nikoliv reklama sdružení utažských majitelů vleků. S lyžováním se tady začalo někdy ve třicátých letech. Zamířili sem Skandinávci, především Norové, kteří založili první lyžařské školy a vyhlédli první sjezdovky. Museli trochu poopravit styl, protože ve zdejším zvláštním jemném prašanu se jezdilo trochu jinak. Z druhé světové války tady probíhal výcvik amerických speciálních jednotek. A pak už hory patřily jen turistům. Ale zlatá léta nastala až koncem 60. let, kdy Američané začali lyžování milovat. Salt Lake City leží přímo pod horami, a tak je snadné vybrat si sjezdovku a rychle tam dojet.





Soldier Hollow

je poblíž městečka Heber City, kde se lidé baví především o pěstování dobytka. Jedinou atrakcí je historická železnice s parní lokomotivou. Olympionici zde nebudou jezdit vlakem, ale na běžkách. Někteří budou mít i zbraně jako v časech Divokého západu, protože se zde poběží i biatlon.



Deer Valley je nejluxusnějším lyžařským střediskem v USA. Pojedou se tam závody ve slalomu a freestylu.



Snowbasin je jen pro zkušené: strmé svahy, tudíž i strmé sjezdovky. Pojede se tam sjezd a super-G.



Ogden vstoupil do dějin roku 1869, kdy byla v nedalekém Promontory zlatým hřebíkem dokončena výstavba železnic z východního pobřeží Ameriky na západní. V Ogdenu je velké železniční muzeum a park, kde mají více než sto velmi přesných kopií dinosaurů v životní velikosti. Protože na město už žádná pořádná olympijská soutěž nezbyla, dostalo aspoň curling čili lední metanou.



Alta je místem, kde z celé oblasti „nejúžasnějšího sněhu na světě“ padá ten úplně nejúžasnější.



Olympijská vesnice a hlavní stadion v areálu Utažské univerzity



Snowbird je nejstarším lyžařským střediskem v celé Americe. Vznikl v roce 1936. Je vyhlášený nabídkou venkovních vyhřívaných bazénů, saun, lázní, umělých vlnobití a jiných vodních radovánek.



Provo je se sto tisíci obyvateli druhým největším městem Utahu. Název dostalo po francouzském lovci kožešin jménem Etienne Provost, jen mu trošku přistřihli jméno. Ve městě je obrovská mormonská univerzita a McCurdyho muzeum, kde mají tisíce a tisíce panenek. Ve městě se odehrají některé zápasy v ledním hokeji.



Sundance nezaložil nikdo jiný než herec Robert Redford. Bylo to v roce 1969 a sliboval si od toho, že tam vznikne ideální harmonie mezi uměním, neporušenou přírodou a rekreací.



Utah Olympic Park je místo, kde se odvážlivci mohou naučit skáka t na lyžích. Š kola skoků tr vá dvě hodiny (nedivte se, to je Amerika) a stojí 28 dolarů. Jak už je asi zřejmé, budou se tady konat soutěže ve skocích, ale také v jízdě na saních a bobování.



Park City založili roku 1868 tři veteráni, kteří ta m objevili stříbro. To vyneslo miliony, ale pak z osady zůstalo jen „město duchů“, které mělo být ko lem r oku 1950 zrušeno. Ale poslední obyvatelé se vzepřeli -a zjistili, že stříbro se dá těžit i ze sněhu.