Lyžařský okruh Jizerskými horami

Od hráze pojedete podél přehrady, budete ji mít vlevo, k Olivetské hoře. Vrcholové skalisko je asi padesát metrů po levé straně od modré značky a je z něj pěkný výhled po okolí. Po modré se svezete na křižovatku Bílá kuchyně, kde kdysi skutečně bývala kuchyně pro lesní dělníky. Zde odbočíte vpravo a dojedete na Hřebínek k lesnímu kiosku, kde si můžete chvíli odpočinout. Od kiosku budete stoupat pod dvě rozsochy Ptačích kup, připojíte se na červenou, která z nich sestoupila. To už jste na Štolpišské silnici, po které budete pokračovat až k vyhlídce Krásná Máří. Pod ní je hluboká rokle Divá Máří, kde odlévali střelci z opery Čarostřelec své zázračné koule. Tak praví alespoň pověst o skladateli Karlu Maria von Weberovi, který zde údajně našel jeden z motivů pro své vrcholné dílo. Cestou po červené se občas ukáže hora Smrk či Paličník. Pak se značka stočí vlevo dolů, ale vy zůstanete na cestě a pokračujete se žlutou k rašelinám na Čihadlech. Na vrcholové planině možná uvidíte pomník ing. Gaceka, který zde byl přepaden, oloupen a zavražděn v roce 1930. Pachatele se však nikdy nepodařilo dopadnout. Současně se nacházíte na rozvodí mezi Baltickým a Severním mořem, severní svahy patří Baltu, jižní pak moři Severnímu. Od Gackova pomníčku se stočíte zpět na Bedřichov, se žlutou se rozloučíte, nahradí ji modrá a po ní dojedete až na Rozmezí, kde začíná sjezd po Kristiánovské cestě. Pokud bude jasné počasí, můžete odbočit na Sněžné věžičky (1055 m). Je to shluk balvanů a věží. Jedna z nich je upravena jako vyhlídka. V okolí poznáte Jizeru, Holubník, Černou horu i Smědavskou horu, všechny vyšší než 1000 metrů. Z hlavní cesty je to po žluté asi kilometr. Za mlhy se této odbočce raději vyhněte, na planině můžete snadno zabloudit. Po návratu na modrou se postavíte do stopy a čeká vás nádherný, téměř čtyřkilometrový sjezd. Cestou minete další pomníček, který připomíná, že zde roku 1927 zahynul pod převrženými saněmi dřevař Jäger. Kristiánov, někdejší sklářská huť, je dnes rušnou křižovatkou s malým hřbitůvkem sklářů, lesníků i dětí. Všichni kdysi žili v zapomenutém sklářském světě. Projedete kolem Blatného rybníka, jeho vody kdysi poháněly Blatnou pilu, a s modrou skončíte na Nové Louce. Lesní zámeček, dnes restaurace, byl za první republiky loveckým rájem Přemysla Šámala, kancléře prezidenta Masaryka. Šámal byl nacisty popraven za protiněmecký odboj ve druhé světové válce. Pomník byl odhalován dvakrát. Poprvé roku 1947 a potom v roce 1990. Poslední kilometry do Bedřichova dojedete podél silnice přes Lesní chatu, či po žluté. V obou případech skončíte v cílové rovince lyžařského stadionu. Celý okruh měří asi pětadvacet kilometrů, je veden po dobrých cestách, většinou upravovaných a dobře značených. K orientaci vám dobře poslouží mapa KČT Jizerské hory v měřítku 1: 50 000.