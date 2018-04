Lyžařský luxus v Česku? Zkuste Špindl!

V Česku se už lyžuje lépe, říká Charvátová Olga Charvátová-Křížová je nejslavnější českou sjezdařkou. Má bronz ze sjezdu z olympiády v Sarajevu 1984, dvakrát vyhrála závod Světového poháru. Bydlí ve Zlíně, kde zastupuje značky Rossignol a Asics. Zimu tráví v Krkonoších. Její patnáctiletá dcera Klára bojuje o účast na juniorském mistrovství světa. A devatenáctiletá neteř Zuzana patří do reprezentačního výběru. * Který je podle vás nejlepší lyžařský areál v Česku? Nebyla jsem všude, nechci někoho vyzdvihovat. Ale všude se udělalo za poslední roky hodně práce. Lanovkami, zasněžováním i úpravami sjezdovek jsme se přiblížili světu. Zmizely už i ty fronty. * Řada lidí říká: Za stejné peníze si pojedu raději zalyžovat do Rakouska. Co vy na to? To je jejich právo. Naši provozovatelé mají stejné náklady jako zahraniční, nemohou jít pod cenu. Když pojedete ven, zaplatíte víc za cestu, musíte si vzít delší dovolenou. Dobře si zalyžovat můžete pár dní i doma, je tu spousta příjemných kopečků. * Kam ráda jezdíte? Ráda to střídám. Doma, v Evropě i Americe. Tam najdete víc prostoru, jiný sníh a luxusnější zázemí, lepší bezpečnostní opatření, zato o hodně vyšší ceny. * Může na českých svazích vyrůst špičkový sjezdař? Sjezdovky máme, ale jsou malé, úzké, trpí přehuštěností. A lyžařské kluby už nemají vlastní vleky jako dřív. Musíme hledat možnosti. Naposledy jsem byla s dětmi na Soláni - za mých mladých časů to byl oddílový kopeček a teď tam vyrostla docela slušná trať. Jde to.