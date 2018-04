Lyžařský cirkus Portes du Soleil

Proslulá "Mur de Suisse"

Portes du Soleil je známý mimo jiné tzv. "Stěnou Švýcarska" - "Mur de Suisse."

Už na lanovce cestou kolmo vzhůru není cosi v pořádku. Podezřele mnoho sedaček dolů je obsazeno sjezdaři s nazutými lyžemi. Problémem není nedostatek sněhu, problémem je sama "Mur de Suisse". Na strmém svahu to po vydatném nočním sněžení vypadá, jako by tam právě spadla lavina.

Sjezdaři tu pramálo připomínají lyžaře. Spíše výlet posledního školního družstva, které omylem zabloudilo na slalomák v Harrachově. Několik zoufalců vykutává ze záplavy sněhu ztracené lyže. O kus dál se rozplácla žlutá kombinéza. Tam se někdo další kutálí jako sněhová koule.

To nejsou lyžařští začátečníci, ti sjíždějí dolů lanovkou. Zkuste si vjet do metrových zledovatělých boulí, které sotva vykukují z těžkého čerstvého prašanu. Je to víc než výzva, to je boj i pro ty nejzkušenější.

Avšak může být prý ještě hůř. To když se z černé Chavanette stane ledová hora. Pak ženy prosí své posedlé muže, aby zkrotili vášně a výzvu rozdat si to s přírodním živlem nechali na jindy.

"Sjížděl jsem už leccos. Ale tady někdy cítím, že jde opravdu o život. Děsí mě to, ale zároveň přitahuje," říká Alain Janette z nedalekého Lausanne. "Chavenette je zalomená do 'L'. Když je zmrzlá a upadneš, můžeš sletět přes sklaní hranu do propasti."

Největší lyžařský cirkus světa

Portes du Soleil je největší propojený lyžařský cirkus světa. Na švýcarské straně Portes du Soleil dominuje například Champéry, Les Crosets, na francouzské slavná dějiště světového poháru Avoriaz a Les Gets.

Nelyžuje se ve výšce 3800 metrů jako na Matterhornu a chybí tu ledovec, jako je Mer de Glace v Chamonix. Zato je tu už zmíněná "Mur de Suisse". Nebo areál "super černých" tratí v Avoriaz.

Ale abychom pořád jen nestrašili, Portes du Soleil - "Brány slunce", jsou hlavně propletencem sjezdových tratí, jež potěší lyžaře, kteří nehledají výzvy, ale chtějí mít zábavu.

Rodinná romantika v divočině

Romantický mnohakilometrový sjezd divokou přírodou z Point des Mossettes (2277 m) až do Morgins s tisícimetrovým převýšením začíná jako mystický výlet na konec světa.

Najednou nikde nikdo, jen měkká urolbovaná dálnice. Nejprve se točí kolem dřevěného kříže nad údolím Les Crosets, pak se klikatí po úbočí táhlého hřebenu a padá hloub a hloub do zalesněného údolí. Končí po půl hodině jízdy v malebném švýcarském městečku Morgins. Cestu, kterou zpestřuje pohled na spadlé laviny na protějších svazích, zvládne každá rodina.







Podobná trasa vede z Pointe de Ripaille (2100 m) do Champéry, kde lyžař míjí na pastvinách stovky let staré dřevěné sruby.

Celodenní výlety

"Brány slunce" jsou stvořeny pro celodenní výlety. Ze švýcarského Champéry přes Les Crosets do francouzského Avoriaz, pak Morzine až do Les Gets to trvá tři a půl hodiny. Tou nejkratší cestou. Všude kolem zůstávají desítky dalších možností a odboček. Jedete od obzoru k obzoru.

Z Col de Bassachaux (1778 m) do dáli až k lanovce na Téte de Linga (2127 m) mezi Avoriaz a Chatel to vypadá jako pohled přes devatero hor a údolí. "Na lyžích jste tam za 40 minut," říká Jérome Guérin, jeden z šéfů areálu Portes du Soleil.

Říše kontrastů

Ale lyžování napříč "Branami slunce" je i cestou kulturních šoků. Švýcaři se pyšní zachováváním tradičních horských vesnic. Takové je Champéry, Morgins.

Stačí se však přehoupnout přes dvoutisícový hřeben do Avoriaz a Francouzi udeří lyžaře velkolepými bílými dálnicemi, ale také moderní architekturou zimních středisek "třetí generace".

Sjezdařské tunely dovedou až do bizarního lyžařského města, které trčí na skále ve výšce 1800 metrů nad mořem. Lanovky se vznášejí mezi paneláky pobitými borovým dřevem. Nahoře byty, dole restaurace, bary, obchody se suvenýry a sportovním náčiním. Místo hlavní ulice sjezdovka. Mezi tím se proplétají koňské povozy a pásové skibusy.

Koncentrace lidí je tu povážlivá. Stačí, aby přestala jezdit jediná lanovka a u ostatních se začnou kupit fronty. A na konci lyžařského města straší gigantické parkoviště. Je trochu záhadou, jak v něm návštěvníci najdou své auto po nočním sněžení.

Ale parkoviště neparkoviště, nakonec stejně vždycky spočinete pohledem na dominantě zubatého masivu Dents du Midi (3257 m) s Mont Blankem v pozadí. A také, to nelze Avoriaz upřít, je tady jedno z nejlepších, nejpestřejších lyžování v celé oblasti Portes du Soleil.

Z borovicového paneláku je to do Super Morzine - ráje sjezdařských lyžařských začátečníků či rodin s malými dětmi - pět až deset minut jízdy. Tady je království mírných "supermodrých", kde nehrozí boule, prudké sklony, a tudíž ani krkolomné pády. I dědeček s babičkou mohou bezpečně zavzpomínat na staré dobré časy a obnovit slávu svých kristiánek.

Deset minut na opačnou stranu, zase čeká areál "superčerných". Boule, prudké splazy, volný terén okolo, taková je třeba "Combe de Machon". Nebo "Cup de Monde" (světový pohár), prudká, dlouhá, technicky náročná. Nahoře vás vykopne a vy po pár minutách s ďábelskou rychlostí spadnete do rozeklaného údolí o tisíc metrů níž. Zkuste si ji jednou bez zastávky.

MŮŽE SE HODIT JAK SE TAM JEDE:

Cesta do nejbližšího střediska Portes du Soleil ve Švýcarsku trvá autem z Prahy přes Rozvadov, Norimberk, Heilbronn, Basilej a Bern kolem devíti hodin. Vyplatí se jet přes noc - dálnice jsou volnější, cesta rychle ubíhá. Ale pozor na únavu. Chce to střídat se za volantem a dělat zastávky.



KOLIK CO STOJÍ:

Ubytování v apartmánu je pro čtyřčlennou rodinu ve Švýcarsku asi za 80 SF na den. Skromnější ve Francii asi o čtvrtinu až třetinu méně. Skipas na šest dní stojí 246 CHF = 167,44 euro (180 CHF pro dítě). Rodiny mají patnáct procent slevu. CO JEŠTĚ VYZKOUŠET: Třeba velkolepý areál snowboardistů v Les Crosets o rozloze 6 km čtverečních. Nebo noční lyžování, sáňkařské dráhy, či curling - metanou na ledě. Či krásné, táhlé běžecké tratě v Super Morzine. Ale sportovci pozor s dechem - jste ve výšce až 1800 m. Chce to začít opatrněji. CO SI KOUPIT:

Pokud jste na švýcarské straně, pak pravý nefalšovaný švýcarský kravský zvon. Jsou k dostání od nejmenších až po největší v ceně několik set švýcarských franků. INFORMACE:

Avoriaz: www.avoriazski.com

Les Gets: www.lesgets.com

Champéry: www.champery.ch