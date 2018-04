Celosezónní skipas v Alpách za pět tisíc. Bomba švýcarského Saas Fee

Může se hodit Doprava: vzdálenost z Prahy je asi 870 km, autem pojedete asi 9,5 hod. Cestovat můžete i letecky se společností Swiss do Zurychu a odtud vlakem a busem až do Sass-Fee. V Saas-Fee fungují skibusy, které jezdí i do okolních středisek. Ubytování: možnosti najdete např. zde: http://www.saas-fee.ch/en/suchen-buchen/ Levněji je v níže položených střediscích než v samotném Saas-Fee. Některé hotely nabízejí v lednu k ubytování skipas zdarma. Tipy na restaurace:

Restaurant zur Schäferstube v Saas-Fee - restaurace v původní dřevěné budově nabízí klasická švýcarská jídla, proslulí jsou jejich sýrovými fondue. http://www.zur-schaeferstube.ch Bergrestaurant Spielboden – horská restaurace u stanice lanovek Spielboden je jediná gourmet restaurace střediska, navíc má nejvyšší hodnocení mezi všemi horskými restauracemi Švýcarska – dosáhli 14-ti bodů Gaut Millau. http://www.spielboden.ch Počasí a sezona: Saas-Fee se pyšní slunečným počasím, dle statistik je zde 80% dní slunečných. Vzhledem k nadmořské výšce je nedostatek sněhu vzácností, zejména v lednu je ale třeba počítat s velmi nízkými teplotami. Plná sezona trvá většinou od začátku listopadu do konce dubna. Skipasy: cena jednodenního skipasu v sezoně 2016/17 byla 72 CHF, čtyřdenní 259 CHF. Více info zde: http://www.saas-fee.ch/en/skifahren/prices/ski-pass-prices/ Pro zimní sezonu 2017/18 je vyhlášena crowdfundingová kampaň na sezónní skipas za cenu 222 CHF – to je cca 80% sleva oproti standardní ceně 1050 CHF! Platbu musíte registrovat nejpozději do 22.4.2017 a podmínkou je minimálně 77 777 účastníků. Pokud bude v kampani méně účastníků, nabídka se ruší a peníze nebudou strženy. Vypsány jsou i odměny za nejvyšší počet získaných účastníků (přátel). Skipas je nepřenosný, platí v oblastech Saas-Fee, Saas-Grund a Saas-Almagell, a to od 1.11.2017 do 18.4.2018. Děti do 5 let lyžují zdarma. Více najdete na https://www.we-make-it-happen.ch

Další informace: http://www.saas-fee.ch/