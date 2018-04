Lyžařské školy v Krkonoších a Jizerských horách vyučují i přes nepřízeň počasí

Nejdražší testovanou školou je SkolMax na špindlerovském Medvědíně, kde instruktor bere za dvě hodiny učení 990 korun. Navíc je potřeba zaplatit permanentku za 490 korun na den. Padesát korun lze ušetřit tím, že do školy jdeme odpoledne a tak permanentka na zbytek dne přijde jen na 440 korun. Za ty peníze ovšem nemá Medvědín ani dětský vlek, a tak šlapou klienti do kopečka pěšky. „To je zvláště pro děti únavné,“ říká pražská fyzioterapeutka Zuzana Dvořáková. „Navíc se najezdí na lyžích daleko méně než při použití vleku.“

Úplným opakem Medvědína je lyžařská škola TJ Bižuterie pod sjezdovkou Malinovka v Bedřichově. Dětský vlek, ohrazený prostor a mírný svah je ideální pro učení. K tomu občas nějaký kužel na sněhu, vodící tyč pro úplné začátečníky nebo plastový koberec pro nácvik chůze na lyžích. Za hodinu učení zaplatí zájemce 200 korun a k tomu navíc 60 korun za permanentku k dětskému vleku.

„Stejně záleží nikoliv hlavně na vybavení lyžařské školy, ale na přístupu učitelů,“ říká jeden z nich Tomáš Plátek z Malé Skály. „Jestli některé věci jen ukáže a nebude je celou dobu sám předvádět, nebo dokonce místo jízdy po hraně bude učit zastaralé smýkání, bude jeho klient jezdit špatně.“ Fyzioterapeutka k tomu dodává: „Učitel nebo učitelka by měly být i komunikativní, přátelští a občas přerušit únavnou výuku nějakou hrou.“ Oba se zároveň shodují na doporučení, jak si vybrat správný kurz: „Den předem pozorujte cvičný svah a vyberte si instruktora podle výše uvedených kritérií. Zajděte za ním a na zítřek si s ním domluvte lekci.“ I v sebehorší škole totiž občas učí výborný instruktor a v každé škole s dobrým jménem se najde někdo ne moc dobrý.



Dnešní podmínky v lyžařských školách



Jizerské hory:

Bedřichov (Malinovka) – umělý tvrdý sníh, vyhrazený prostor pro školu, vlastní vlek s předností jízdy pro školu

Severák – jezdí se na školním svahu nad parkovištěm, který je samý led, místy jsou v něm hroudy zmrzlé hlíny, škola nemá nemá vyhrazený prostor ani přednost na vleku

Špičák II (závěr černé sjezdovky) – rozježděné krystalky ztvrdlého sněhu na tvrdém podkladě, školy se míchají s množstvím lyžařů dojíždějících černou sjezdovku ve velké rychlosti, na dětském vleku nemají školy přednost



Krkonoše:

Harrachov (okolí skokanských můstků) – ledové plotny se střídají s tvrdým sněhem, škola pro začátečníky má vlastní provazový vlek, pokročilí jezdí školním vleku vedle můstků, kde ovšem neexistuje přednost jízdy

Rokytnice (Studenov) – školy jezdí na svahu Liščí farmy, na vleku sice nemají přednost jízdy, ale téměř nikdy zde nebývají fronty, na svahu leží tvrdý sníh

Špindlerův Mlýn (Medvědín) – školy jezdí na dojezdu černé sjezdovky bez vleku, prostor je ohrazen plotem

Špindlerův Mlýn (Mísečky) – plně vybavená škola disponuje provazovým vlekem a vyhrazeným svahem pro úplné začátečníky (svah doplňuje o zábavné figuriny), dětským vlekem a sjezdovkou bez přednosti jízdy pro školy a sjezdovkami různých stupňů obtížnosti, na nich leží tvrdý, místy nahrnutý sníh, v horní části jsou i ledové plotny

Pec pod Sněžkou (Javor, Zahrádky) – školy jezdí v horních partiích veřejných sjezdovek podle větru a kvality sněhu, leží zde výborný tvrdý sníh