V Trentinu začíná supersezona s mistrovstvím světa. Novinky a slevy

O uplynulém víkendu zahájili na mnoha místech Trentina zimní sezonu. Sněhu sice zatím bylo o trošku méně než třeba v Rakousku, ale Passo Tonale už hlásilo dva metry sněhu, Bellamonte-Alpe Lusia metr sněhu, Pejo 80 cm a střediska ve velmi oblíbeném Val di Fassa 70 cm.

Musela by přijít katastrofální obleva, aby to do Vánoc mistry v zasněžování nějak zaskočilo. Nic takového ale meteorologové v Dolomitech neočekávají.

Rock Fest se Svindalem, Millerem a Bankem

Zajímavou akci pořádají těsně před Vánoci 20. prosince v Paganella, 30 minut od dálnice spojující Bolzano s Trentem. Návštěvníci se mohou těšit na rockový festival pod širým nebem a exhibiční závody ve "sprint obřáku" za účasti sjezdařských es jako Aksel Lund Svindal, Ted Ligety, Bode Miller, Max Blardone, Cyprien Richard nebo Ondřej Bank.

Novou propojenou oblastí se stal už loni areál Dolomiti del Brenta, který teď spojuje Madonnu s Marillevou a Flogariou a navíc se střediskem Pinzolo. Dohromady tak nabízí 150 km tratí.

Loni otevřená lanovka Pejo 3000 se dvěma kabinami, z nichž každá pojme 100 lidí, vyveze lyžaře z lokality Tarlenta (2 000 m n. m.) až do nadmořské výška 3 000 m, do srdce horského masivu Ortles Cevedale. Odtud na lyžaře čeká osmikilometrový sjezd až do vesničky Pejo Fonti.

Internetové lyžařské úlevy

Lyžaři mohou využít osobní čipovou kartu My Dolomiti Skicard, do níž je možné opakovaně nabíjet skipas na jeden až 28 dní, ale i jednorázově na celou sezonu. Skipas si lze dobít nejen v kancelářích u lanovek, ale i po internetu z domova a elektronicky si můžete objednat zdarma i samotnou kartu. Stačí vyplnit formulář a vyzvednout si ji po příjezdu ve skipasové kanceláři. Stejným způsobem jako My Dolomiti Skicard je možné použít i čipovou kartu Visa Electron s funkcí skipasu. Rodinné slevy se řeší osobně ve skipasových kancelářích.

Hotelová služba skipasu

Zakoupení skipasu ulehčí i letos služba Hotel Skipass Service. Skipas si nejméně 48 hodin před příjezdem do hotelu zakoupíte předem kreditní kartou po internetu (www.dolomitisuperski.com/hss). Klientovi i rezervovanému ubytovacímu zařízení bude zaslán vygenerovaný kód, se kterým hoteliér vyzvedne skipas ve skipasové kanceláři a odevzdá ho zákazníkovi při příjezdu. Služba platí pouze pro skipasy pro dospělé.

Další možnosti a výhodné akce

Kolář zazpívá na Alpe Cermis Zpěvák Petr Kolář vystoupí 18. prosince 2012 pod širým nebem v areálu na vrcholku kopce Alpe Cermis v nadmořské výšce 2250 metrů. Alpe Cermis leží v oblíbeném středisku Val di Fiemme. "V tento den bude ve Val di Fiemme lyžovat i několik tisíc českých lyžařů, rozhodli jsme se jim pobyt zpříjemnit kulturní akcí," uvedl Jan Osůch z české cestovky Nev-Dama, která koncert spolupořádá.