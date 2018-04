Novinky z Rakouska: expresní lanovky, wi-fi, slevy a někde děti zdarma

Tyrolské ledovce: moderní architektura a děti zdarma

Na Pitztalském ledovci začal provoz již v polovině září. Nejvyšší lanovka Rakouska Wildspitzbahn s vyhřívanými sedadly, postavená v roce 2012, přepraví hosty za pouhých šest minut do oblasti věčného ledu a sněhu do výšky 3 440 metrů, kde stojí nejvýše položená rakouská kavárna Café 3.440 s visutou terasou a panoramatickou skleněnou stěnou.

Milovníci lyžařských túr najdou na Pitztalském ledovci perfektní výchozí bod k túrám na nejvyšší horu Tyrolska Wildspitze (3 774 m). Odtamtud vede vůbec nejdelší sjezd do údolí v celé oblasti východních Alp. S průvodcem se můžete vydat také divokým terénem z Taschachferneru kolem spektakulárních ledovcových mostů na Mittelbergjochu údolím Taschachtal až k dolní stanici ledovcového expresu do Mittelbergu.

Největší rakouská lyžařská ledovcová oblast Stubai, která se počtvrté pyšní titulem "NEJ rodinné lyžařské oblasti v Alpách" od průvodce ADAC SkiGuide nabízí dětem do deseti let v doprovodu rodiče lanovky, vleky i půjčení lyžařské výbavy zdarma.

Stubaiský ledovec pořádá vzdělávací "lavinové kurzy", freeridové výlety s akreditovanými horskými průvodci či přenocování v nadmořské výšce 2 500 m v rámci SportScheck Biwak Camp.

Magnetem Ötztalu, který se jako jediná oblast v Rakousku pyšní třemi lyžařskými třítisícovkami a dvěma ledovci, je hypermoderní architektura. V prosinci otevírají v Söldenu designovou restauraci s visutým mostem ke špici Gaislachkoglu, čímž se vrchol této třítisícovky společně s horní stanicí lanovky promění v architektonicky nejpůsobivější lyžařské středisko Tyrolska. Ve sklepích vysokohorského restaurantu bude zrát speciální víno s názvem Pino 3000.

Ötztal Gaislachkogl. Nová restaurace se otevírá v prosinci. Ötztal Gaislachkogl Solden nová architektura

Ski amadé: nový visutý most, masáže i gastronomické hody

Největší rakouská lyžařská oblast Ski amadé láká návštěvníky nejen na svých 760 km sjezdovek a pět oblastí v Salcbursku a ve Štýrsku (Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Hochkönig a Grossalrtal), ale i na "zážitky pěti smyslů". Patří mezi ně nový stočtyřicetimetrový visutý most Glocknerblick, dalekohledy na vyhlídkových plošinách královské lyžařské trasy pod třítisícovým masivem Hochkönigu, hudební sjezdovka ve Schladmingu, speciální masáže Drive-In pro lyžaře na horní stanici lanovky Grafenberg ve Wagrainu či nejrůznější vysokohorské gastronomické hody.

Čeští lyžaři v Rakousku V loňské zimní sezoně zavítalo do Rakouska téměř 360 tisíc Čechů (počet příjezdů: 358 602, počet přenocování: 1 359 434), což je po předchozím roce 2011/12 druhý nejlepší výsledek v historii. Čeští turisté spolu s Belgičany tvoří 5. - 6. největší skupinu zahraničních návštěvníků za Německem, Nizozemskem, Velkou Británií a Švýcarskem.

Zaručeně největší bomba je Schladming, který získal díky letošnímu únorovému mistrovství světa v alpském lyžování fantastickou infrastrukturu. Navíc od konce listopadu nahradí starou lanovku v Hochwurzenu v rámci lyžařské houpačky čtyř hor "4-Berge-Skischaukel" ve středisku Rohrmoos/Schladming vyhlídkové kabiny pro deset lidí. Údolní stanice má krásnou architekturu, na vrcholu je lanovka ve výšce 1 800 m ukryta pod zemí.

Milovníkům nových technologií udělá radost, že v celé oblasti Ski amadé je zdarma dostupná wi-fi síť se 400 přístupovými místy. Dobrým nápadem je "Ski amadé Guide" s geomapou, v níž lze sledovat ujeté kilometry i zdolaná převýšení a pak lyžařské deníky synchronizovat s mobilem i počítačem.

Začátečníkům pomůže překonat rozpačité začátky zábavný projekt "Learn2Ski", v němž lyžařské školy slibují vrácení peněz všem, kdo nesjedou po absolvování třídenní výuky modrou sjezdovku.

Kitzbühelské Alpy: výhodná karta i paušály

S kartou Kitzbüheler Alpen AllStarCard máte k dispozici přes tisíc kilometrů sjezdovek v deseti nejkrásnějších tyrolských a salcburských střediscích, jimž dominuje lyžařská mekka Kitzbühel-Kirchberg. Patří sem ale také třeba Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang či Zell am See-Kaprun. Rodiny uvítají mimosezonní nabídky, mezi něž patří velikonoční paušály v údolí Pillersee Tal, kde mají všechny děti do patnácti let lyžování zdarma, pokud si alespoň jeden z rodičů koupí třídenní skipas.

Heiligenblut sjezdovka pod Hochfleis Heiligenblut Panoramabahn na Schareck

Korutany: vířivky na terase i túry pod hvězdami

Heiligenblut pod Großglocknerem nabízí lyžařské túry s horskými vůdci pod zimní noční oblohou, výlety na sněžnicích ke kozorožcům v národním parku Vysoké Taury či večerní lezení po zmrzlých ledových stěnách.

Na Mölltalském ledovci můžete v proskleném vysokohorském restaurantu Eissee povečeřet při západu slunce vysoko nad mraky a pak vyrazit na lyžích za svitu čelovky po čerstvém manšestru k údolnímu vláčku. Sáňkovat při měsíčku za svitu reflektorů budete na dráze Kaiserburgbahn v Bad Kleinkirchheimu nebo v údolí Lavanttal.

V Bad Kleinkirchheimu po úsvitu posnídáte s Franzem Klammerem a pak okusíte ranní manšestr při "Early Morning Skiing" – dvouhodinové ranní sjezdování s tímto legendárním olympijským vítězem ve sjezdu.

Heiligenblut Panoramabahn na Schareck Franz Klammer na své sjezdovce v Bad Kleinkirchheimu

V Nassfeldu prověří stovky lyžařů své dovednosti při nočním přeshraničním skialpinistickém závodě s čelovkami Nassfeld-Ski-Alp-Bewerb. V Tröpolachu je, kromě nejdelšího večerního sjezdování v poslední třetině sedmikilometrové nassfeldské sjezdovky Carnia, nachystána kilometrová biatlonová trať s umělým osvětlením. V Nassfeldu okusíte kouzlo "pochoutkové gondoly" v kožešinami vystlané kabině lanovky Millennium-Express, kdy během noční jízdy ochutnáte kořeněný gailtalský speck a sýr.

Dáte-li přednost večeři v údolí, vyzkoušejte plovoucí romantickou restauraci Pyramide Kap 4613 na jezerní hladině Millstättersee.

V lázních KärntenTherme ve Warmbad-Villach bude letos vždy při úplňku otevřeno až do půlnoci, takže po večerním saunování si budete pozorovat hvězdnou oblohu z panoramatické vířivky na venkovní terase.

Vorarlbersko: Lech Zürs, Warth Schröcken i Anton na jeden skipas

Izolované a velmi drahé vorarlberské středisko Lech Zürs se letos s pomocí nové dvoukilometrové lanovky Auenfeldjet propojilo s dvojstřediskem Warth Schröcken, čímž se sjezdovky v noblesním Lech Zürs staly dostupnými také pro méně movité lyžaře.

Arlberský superskipas umožňuje díky autobusovému spojení lyžování i v sousedním Sv. Antonu, což dohromady představuje 340 kilometrů sjezdových tratí.

Vorarlberg Warth Schröcken se propojil s Lech Zürs Dietmar Walser.

Rakouská Šumava: dva lyžují na jeden skipas

Oblíbené rakouské středisko na Šumavě Hochficht sice stále marně čeká na přímé propojení s lipenskou stranou Šumavy, ale najdete tu novou prosklenou skiarenu s restaurací a dětským parkem. Sternstein letos nabízí lyžařům exkluzivní slevu "lyžování na celý den pro dva za cenu jednoho" díky poukazu v turistickém průvodci Grengzenial, který dostanete zdarma v rámci pobytových balíčků u ubytovatelů na Lipně i v rakouské části Šumavy či koupíte ve většině infocenter.