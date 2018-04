Lyžařské helmy počet zranění mozku nesnížily, varuje The New York Times

Podle prestižního amerického deníku odborníky zřejmě nepřekvapilo, že helma nezabránila ani Schumacherovu zranění.

Ve Spojených státech nosí lyžaři a snowboardisté helmy více než kdy jindy. Má je 70 procent lidí na svazích, tedy třikrát tolik než v roce 2003. Přesto se nesnížil počet úmrtí nebo zranění mozku při sportech na sněhu, uvádí americká Asociace lyžařských areálů.

Experti připisují tuto zdánlivě nepravděpodobnou vazbu tomu, že helmy nejsou s to zabránit vážným zraněním hlavy - jako v případě Schumachera - a faktu, že více lyžařů a snowboardistů víc riskuje, když jezdí rychleji či mimo sjezdovky. "Nynější vybavení nám umožňuje dělat věci, které jsme nemohli dělat dřív. Lidé to přehánějí do té míry, že již nejsou s to kontrolovat situaci," řekl profesionální lyžař Chris Davenport.

Vážnějším úrazům přilby nezabrání

Větší používání přileb má své pozitivní důsledky. Podle odborníků helmy omezily počet méně vážných zranění hlavy, jako jsou tržné rány, o 30 až 50 procent. A Schumacherovi lékaři uvedli, že by bez helmy nepřežil. Ale čím dál víc důkazů ukazuje na to, že přilby nezabrání některým vážnějším úrazům, jako je poškození citlivé mozkové tkáně," uvedl pro New York Times Jasper Shealy, emeritní profesor na vysoké škole Rochester Institute of Technology, který studuje přes 30 let lyžařská zranění ve státě Vermont.

Některé studie ve skutečnosti ukazují, že počet zranění hlavy při lyžování se zvyšuje. Studie lékařské fakulty univerzity Western Michigan z roku 2012 zjistila, že počet zranění hlavy při lyžování a snowboardingu vzrostl v USA mezi lety 2004 až 2010 o 60 procent z 9 308 na 14 947, i když ve stejné době se skoro stejnou měrou zvýšilo používání přileb. Podle studie univerzity ve státě Washington z března 2013 počet zranění hlavy mezi mladými lyžaři vzrostl mezi lety 1996 až 2010 o 250 procent.

Lyžujete vždy s helmou?

Lyžaři více riskují, areály zajišťují přístup k extrémnějším terénům

Experti se shodují, že příčiny tohoto trendu jsou složité a mohou souviset i s rostoucím veřejným povědomím o zraněních mozku, kterých je tak hlášeno víc než dříve. Ale shodují se i na jednom faktoru, který za tímto trendem stojí - nárůstu riskantního jednání, které průmysl kolem lyžařských sportů vítá. V posledních letech řada zimních středisek postavila větší rampy a zlepšila přístup k extrémnějším terénům. Současně lepší vybavení umožňuje rychlejší jízdu, nové kousky a jízdu mimo upravené tratě.

Celkem 70 procent úmrtí při lyžování a snowboardingu tvoří muži ve věku necelých dvaceti až čtyřiceti let, tedy stejná kategorie, která vůbec nejčastěji riskuje, například při rychlé jízdě autem. "Zranění hlavy zůstávají hlavní příčinou úmrtí při lyžování a snowboardingu," řekl Shealy. Podle něj ve Spojených státech zranění hlavy vede každý rok k asi 30 úmrtím.

"Helma velmi dobře chrání před tržnými ranami a frakturami lebky, ale zdá se, že nemá velký vliv na otřes mozku a na traumatická zranění mozku," řekl Shealy. "Odhadujeme, že důvodem je fakt, že při těchto zraněních je ve hře tak velká energie, že překoná účinek helmy," dodal.

To se mohlo stát Schumacherovi a freestylové šampionce Sarah Burkeové, která utrpěla smrtelné zranění před dvěma lety v Park City v Utahu. Při rutinním tréninku na skoro sedmimetrové rampě upadla a hlavou se udeřila o ztvrdlý sníh. Přestože měla helmu, přetrhla se jí páteřní tepna, což vedlo k rozsáhlému krvácení do mozku a zástavě srdce, takže mozek přestal dostávat kyslík. Zemřela devět dní po úrazu.

Stále lepší helmy i falešný pocit bezpečí

Někteří výrobci se snaží vyvíjet ještě bezpečnější helmy za pomoci technologií. Jedna má například absorbovat točivé síly, které způsobují vážná mozková zranění. Ale lékaři varují, že přilba může dávat lyžařům a snowboardistům falešný pocit bezpečí. "Neexistuje stoprocentní prevence zranění mozku," řekl Alan Weintraub z Craigovy nemocnice v Englewoodu v Coloradu.

Podle některých expertů je podstatnější zaměřit se informování o riziku při lyžování a snowboardingu. Režisérka Lucy Walkerová natočila loni dokument The Crash Reel zachycující návrat snowboardisty Kevina Pearce po zranění mozku, které utrpěl v roce 2009. Walkerová tvrdí, že tímto filmem chtěla zvýšit povědomí o traumatických zraněních mozku, povzbudit používání přileb, pobízet profesionály i amatéry k bezpečnější jízdě a přimět sportovní průmysl, aby přehodnotil svou roli a odpovědnost při propagování rizikového jednání.