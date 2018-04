Lyžařské boty jsou důležité jako lyže, říká odborník. Jak je vybrat?

Jak moc je vlastně důležitá při lyžování bota? Méně než lyže?

Z mého pohledu je lyžařská bota jedna z nejdůležitějších částí lyžařské výstroje. Nedá se s určitostí říct, co je důležitější, jestli lyže, nebo lyžařská bota, ale jisté je, že mezi lyží a lyžařskou botou by měla být harmonie.

Vadí, když budu mít špičkové lyže a průměrné boty?

Ano. Nevyužijete sportovní potenciál ani lyže ani lyžařské boty, protože průměrná bota nebude tak dobře ovládat lyži. S trochou nadsázky můžeme říct, že se nedostaví požadovaný sportovní zážitek.

Jak by se měly boty často obměňovat? Kolik průměrně vydrží let?

Samotná lyžařská bota vydrží dlouho, otázkou je, jaká je její výkonnost. Pro porovnání, závodní lyžař mění lyžařské boty zpravidla po každé sezoně. Sportovní neboli výkonnostní lyžař by mohl být spokojen s výkonností lyžařských bot tak tři až pět let. A rekreační lyžař, který stráví v průběhu sezony tak 14 dnů na sněhu, zhruba 5 - 8 let. Je to hrubý odhad, protože důležitý faktor jsou tzv. jízdohodiny, což je reálně strávený čas aktivním lyžováním.

A navíc nebrali jsme v potaz individuální výkonnostní růst lyžaře. V tomto případě je to fakt individuální údaj, který se může v některých případech rovnat i zmíněnému závodnímu režimu. Nebo po nemoci, po úrazu bude třeba zase snížit například flexi boty a zvolit boty pohodlnější.

Lidé si často vybírají trošku větší boty. Ať mě nic netlačí, říkají si, a když budou přece jen volnější, vezmu si tlustší ponožky, přitáhnu přezky. Co tomu říká znalec?

Bohužel problém výběru větších lyžařských bot nás trápí už delší dobu. Nedávno jsem mluvil v Söldenu s Berniem Gstreinem (úspěšný rakouský reprezentant, mistr světa z Lienz 1988 a stříbrný medailista z OH v Calgary) a musím říct, že podobný problém mají i v Rakousku. Větší bota je pro lyžování neštěstí, nejenže noha v lyžařské botě plave, přenos tlaku na podložku je nepřesný a pomalý a celkové ovládaní lyží je obtížnější. Ale také výrazně zvětšujeme zatížení kolenního a bederního kloubu. Nemluvě o příčné a podélné klenbě. Tlustší ponožky a přitažení přezek to v žádném případě nespraví.

Jak se boty vlastně vybírají? Na čem záleží?

Měli bychom si v první řadě uvědomit, že každý člověk je jedinečný. Má svou výšku, váhu a stavbu těla. I jeho chodidlo má svou vlastní délku, šířku a tvar, tedy morfologii, je proto unikátní. Při výběru bot dbám na přeměření a zhodnocení tvaru chodidla. Měřím délku a šířku chodidla, výšku nártu, posoudím stav podélné a příčné klenby, změřím na scanu tlakové rozložení a v neposlední řadě zhodnotíme pozici kolenního kloubu. Získané údaje, včetně údajů o lyžařských dovednostech a preferenci lyžařského stylu mi umožní zúžit výběr na dva až tři vhodné modely bot.

Výběru bot bychom měli věnovat maximální pozornost a dostatek času.

Jak poznám, že mám v ruce dobrou botu? Podle ceny? Od kolika jsou dobré boty?

Cena není určující faktor kvality. Při výběru lyžařských bot neplatí pravidlo „co je drahé to je dobré“. Určující faktor je užitková hodnota vybraného modelu, která by měla v maximálně možné míře odpovídat požadavkům uživatele, jak z pohledu morfologických parametrů, tak i z hlediska lyžařských dovedností a osobních ambicí.

Je nutné při výběru zohlednit, jak jezdím a kde jezdím - sjezdovka, volný terén, park. Nebo třeba sjezdovka a volný terén 50 na 50? Vyrábějí se boty na různé způsoby lyžování? V čem se případně liší?

Je dobré mít jasno, co preferujete. Technické dovednosti a zaměření vám umožní zúžit výběr na lyžařské boty odpovídající vašim požadavkům. Jestli preferujete jízdu na sjezdovce, nebo vás láká jízda ve volném terénu. Pro každý uvedený styl jízdy je předem určený typ lyžařské boty. Není to však dogma. Každá řada lyžařských bot má svá specifika, ale hlavní je jejich základní funkce - pevné zafixování nohy v oblasti kotníku a paty umožňující rychlý přenos tlaku na lyži.

Co bych si měl při zkoušení do prodejny s sebou vzít?

Je dobré si si vzít lyžařské ponožky a hlavně trpělivost a dostatek času na zkoušení. Není to na půl hodinky. Jinak všechno ostatní dostanete na místě.

Lyžařské boty jsou stejně důležité jako lyže, říká odborník Peter Purda.

Když zkouším, na co si musím dávat nejvíc pozor, co mám hlídat? Co mám přesně s botou při zkoušení dělat?

Když máme jasno s výběrem modelové řady, tak druhým krokem, neméně důležitým, je výběr správné velikosti. Velikost lyžařských bot se uvádí v mondopointu (MP). Je to údaj uvádějící délku vnitřní stélky v milimetrech. Je také dobré vědět, že lyžařské boty se vyrábějí po celých číslech. To znamená, že lyžařské boty označené 28 a 28,5 mají stejný skelet, stejnou geometrii a liší se jenom výškou vnitřní stélky. Pokud si změříte chodidlo v zátěži a naměříte velikost 28,4 milimetru, doporučená velikost lyžařské boty je 28,5 MP. Platí to i v případě, kdy si necháváte vyrábět individuálně tvarované sportovní ortopedické vložky.

Peter Purda Bývalý závodní lyžař Peter Purda se už řadu let věnuje tzv. bootfittingu, úpravou bot na míru. Vyhledávají ho nejen závodníci (např. sjezdařka Katka Pauláthová, náš nejlepší freerider Robin Kaleta...), ale i běžní lyžaři. Má pověst precizního profesionála, který je v ČR expertem ve svém oboru. Více na www.bootfitting.cz.

Jak jsem již uváděl, každá noha je jedinečná, a proto provádíme ještě měření v samotném skeletu bez vnitřní botičky. Nohu vložíme do skeletu a nejdelším prstem se lehce dotkneme skeletu ve špičce, lehce naklekneme a zkontrolujeme mezeru mezi patou a patním lůžkem lyžařské boty. Pokud je mezera do 1 cm, lyžařská bota je vhodná pro výkonnostní lyžaře, jestliže naměříme mezeru v rozsahu 1 - 1,5 cm, bota uspokojí většinu sportovních lyžařů. Mezera 1,5 - 2,5 potěší rekreační lyžaře. Důležité je i měření v oblasti metatarsu, nártu a kotníku. Tady bych se již spoléhal na zhodnocení odborníka. Celý proces může trvat 40 až 60 minut.

Jaký mám mít v dobré botě pocit? A jaký nemám mít? Co je špatně?

Pokud výběr lyžařských bot proběhl správně, tak základní subjektivní pocit by měl být pocit maximálního vytěsnění, avšak bez nepříjemných tlaků v oblasti kotníku, achilovky, paty s možností pohybů prstů v přední části skeletu. A co je špatně? Samozřejmě když je bota moc volná, nebo pokud něco bolí a nepříjemně tlačí. I když nastane tento stav, neznamená to, že je všechno ztracené. Dá se i v této situaci pomoct a odstranit problém, tomu nám pomáhá dodatečná úprava - bootfitting.

Je správné si po každé jízdě boty rozepínat, uvolňovat přezky? Nebo to jde vyřešit jinak?

Pokud se podaří správně vyladit lyžařskou botu, tak podle mého názoru není nezbytně nutné rozepínat přezky. Záleží to také na způsobu a síle dotahování přezek a prahu citlivosti jednotlivých sportovců.

Co to je flexe? A k čemu je důležitá?

Flexe neboli Flex index určuje tvrdost lyžařské boty. Určuje, kolik síly musíte vynaložit na ohyb komínu do aktivní pozice. Můžeme říci, že čím vyšší flexe, tím tvrdší lyžařská bota. Modely s vysokou flexí se vyznačují velmi rychlým a přesným přenosem informace na lyži. Jsou vhodné pro závodní a výkonností lyžování. Modely s nižší flexí jsou pohodlnější, tolerantnější, tudíž i vhodnější pro rekreační lyžaře. Flex index není průmyslovým standardem. Co to znamená? Že každý výrobce ho určuje na základě svých interních norem a hodnota flexe se tak může lehce měnit u jednotlivých výrobců.

Stačí si koupit lyžařskou botu a odejít? Nebo se vyplatí ji ještě nějak dolaďovat například vložkou?

Z mého pohledu je úprava boty - bootfitting - nedílnou součástí správného výběru lyžařské obuvi. Tzn. „doladění“ boty a výroba sportovní ortopedické vložky. To proto, že optimalizuje postavení lyžaře, rozkládá tlakové zatížení a uvolňuje metatarzální zónu.

Kolik to stojí?

Samotný bootfitting obsahuje desítky úkonů, které jsou i samostatně naceněné. Asi největší položkou je výroba ortopedických vložek na míru včetně základního podiatrického vyšetření, cena je v rozpětí 1 760 - 1 980 korun. U úpravy skeletu je cena za jeden tvar cca 350 korun. Speciální kategorií bootfittingu je závodní bootfitting, který je složitější a velmi specifický, tam se cena stanovuje podle rozsahu práce a její náročnosti.

Peter Purda se věnuje také bootfittingu, speciální úpravě vnitřních botiček.

Je lepší bota s normální botičkou nebo s botičkou, která se vyplňuje podle nohy pěnou? Jaká technologie je dnes nejlepší?

Když si uvědomíme, pod jaký tlak se naše nohy dostávají při lyžování, musí nám být jasné, že na lyžařské boty jsou kladeny velké nároky. A to jak na těsnost osazení nohy a její fixaci, tak i na její pohodlí. Je to vcelku logické, protože většina lyžařů tráví na svahu dlouhé hodiny.

Pohodlí by neměl být luxus, který si nemůžeme dovolit. U sériově vyráběných bot je vcelku těžké skloubit tyto dva protichůdné požadavky, a proto jako nadstavba zákaznického servisu je k dispozici bootfitting, který řeší i úpravu vnitřních botiček. Individuálně vytvarované botičky jsou prostě jedinečné, vytvarované jen pro vás a na základě vašeho vzoru, vaší nohy. V takhle přizpůsobené lyžařské botě máte pocit absolutní těsnosti, perfektní fixace a zároveň nečekaného pohodlí. Individuální úprava skeletu, ortopedické vložky a vypěňovací botičky jsou v současné době absolutní top, co si lyžař může přát.

Mají si ženy vybírat ženskou botu?

Mají a máme pro to víc důvodů. Dámské modely lyžařských bot se od unisex modelů neliší jenom barvou a designem, ale jejich konstrukce zohledňuje odlišnou anatomickou stavbu ženské nohy. Jedná se hlavně o nižší úchyty lýtkového svalu. Z tohoto důvodu mají dámské lyžařské boty i nižší komín, který je v zadní části jemně vykrojený, to má za následek, že skelet netlačí na sval a pro ženu je lyžování mnohem pohodlnější.

Pro jejich pohodlí je důležité i lepší zateplení. Ženy mají horší prokrvování periferních částí těla a nohy často trpí chladem. Vnitřní botičky dámských modelů jsou proto vybaveny velmi kvalitními termoizolačními materiály, ale i tradičními jako kachní nebo husí peří.

Slyšel jsem, že když si ošlapete podrážku, můžete si ji dnes nechat vyměnit. Je to tak?

Ano. V současné nabídce jsou modely, u kterých je možné měnit části podrážky v závislosti na jejich poškození.

Když chci botu sladit s oblečením a lyžemi, mám dnes šanci?

Samozřejmě. Designeři jednotlivých firem každým rokem připravují lepší a nápaditější kolekce, z nichž si vybere i ten nejnáročnější lyžař či lyžařka. Obecně je trend, že pokud si vybíráte lyže, boty a oblečení u jedné značky, máte poměrně velké možnosti jednotlivých kombinací.