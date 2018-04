Lyžařské blaho za čtyři dny

Lyžaři na sjezdovce

Malou vadou na kráse vylíčená idylka ale přece jen měla: týká se jen Krkonoš a to ještě ne celých. Krakonoš byl tentokrát sobec a zařídil až půlmetrovou sněhovou nadílku jen a jen pro sebe. Zdá se, že nejvíce ho leží mezi Kotlem a Pecí pod Sněžkou, nejlepší podmínky pro sjíždění tedy hlásí Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Černá hora a Pec. Díky tomu, že celý týden mrzlo, jela ovšem sněhová děla naplno nejenom v Krokonších, a tak jsou předpoklady, že omezené, ale přece jen lyžování, bude o Vánocích i tam, kde zatím přírodního sněhu moc není.Zatím je tedy třeba počítat s nahromaděním lyžařů na omezeném počtu provozovaných svahů a sjezdovek. Ty dosud nejsou úplně ideální: okamžitě poté, co bez podkladu napadl první sníh, se na ně vrhly stovky natěšených prkýnkářů a nedaly jim klid k vytvoření solidního „gruntu“ ze směsi přírodního a technického sněhu. Dojezdy sjezdovek proto mohou být trochu problematické, stejně jako pasáže sjezdovek, na nichž se hůře drží sníh. Výše zmíněné ideální podmínky panovaly zatím hlavně na vysoko položených svazích, ve Špindlerově Mlýně např. na „Václaváku“ na Pláních, na Medvědíně a na Horních Mísečkách.Malé množství sněhu dole ve střediscích umožňuje připravit dobře komunikace a parkoviště, aby zvládaly nápor vánočních a silvestrovských hostů. Zmrazky na horských silnicích vyžadují – vedle skoro povinného zimního obutí – lehkou nohu na plynu a ruku na volantu, v zásadě ale zatím problémy nehrozí.Ideální podmínky na hřebenech zažívali běžkaři. Poněkud zaskočeni byli ale zřejmě boudaři. „Na celé západní části hřebenů byla v provozu jedině Vosecká. Na Labské i Vrbatovce pusto a prázdno, zafoukané vchody. Znám hory už dlouho, ve Špindlu jsem šel v třiapadesátém do první třídy, ale něco takového nebylo ani tehdy možné. Boudař býval vždycky k dispozici,“ komentoval to uprostřed týdne jeden z těch, kdo si sluncem zalité hřebeny projeli.Krkonoše jdou do sezony s velkorysým projektem tzv. lyžařského běžeckého ráje. Jeho podstatou je zdůraznit jejich image ideálních turistických hor s 350 km cest a běžeckých tratí včetně unikátních hřebenových tras s tradičními boudami. Věřme proto, že od Vánoc vše pojede naplno. Vždyť s trochou nadsázky by Krkonoše už týden mohly bušit do světa barnumskou reklamou „Jediné evropské hory mezi Alpami a Norskem, které mají sníh.“Přejme těm ostatním a především milovníkům zimních radovánek, aby to už co nejdřív nebyla pravda. Za to dosavadní trpělivé čekání nám všem zimní odměna určitě náleží.