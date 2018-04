Lyžařské areály dostanou hvězdičky

Nová služba lidem usnadní výběr nejvhodnějšího místa k lyžování a některé vlekaře zřejmě donutí ke zlevnění permanentek.Špindlerův Mlýn - Od příštího roku se začnou u názvů českých horských středisek objevovat hvězdičky, jejichž počet bude odpovídat kvalitě tamních lyžařských areálů. "Po zavedení připravované kategorizace už nebude možné, aby průměrné středisko mělo stejné ceny jízdného jako špičkový areál. Lyžařům tedy poskytneme jasné vodítko, podle kterého si snadno spočítají, jestli cena permanentky skutečně odpovídá službám, jež jim příslušný areál nabízí," uvedl pracovník Svazu provozovatelů lanovek a vleků Zdeněk Veselý. Zavedení hvězdiček prý podpoří i investice do dalšího rozvoje lyžařských středisek, protože ta se budou ve vlastním zájmu snažit postoupit do vyšších kategorií. Nová služba by měla rovněž zvýšit popularitu méně známých lyžařských areálů. "Ze zkušenosti víme, že naprostá většina lidí si pod pojmem lyžařské středisko vybaví Špindlerův Mlýn v Krkonoších, Špičák na Šumavě nebo Klínovec v Krušných horách. V tuzemských horách přitom existuje mnoho dalších kvalitních středisek, která stále zůstávají před lidmi trochu utajena. Proto vytvoříme seznam všech lyžařských areálů na našich horách a lidem dáme perfektní informace o jejich vybavenosti," řekl Veselý. Při zavádění kategorizace bude svaz spolupracovat s českým zastoupením rakouské firmy Sitour, jejíž pobočky působí v mnoha evropských státech, kde má podobná služba dlouhou tradici. Osvědčené používání hvězdiček například umožňuje objektivní porovnání kvality lyžařských středisek ve všech alpských zemích. "Naše kategorizace nebude s alpskými středisky plně srovnatelná, protože vzhledem k různé nadmořské výšce, klimatickým podmínkám a dalším odlišnostem by se v podstatě srovnávalo nesrovnatelné. Připravovaný systém bude objektivně hodnotit kvalitu lyžování pouze v rámci České republiky," upozornil Veselý. Svaz chce tuzemské lyžařské areály rozdělit do čtyř kategorií odlišených příslušným počtem hvězdiček. O jejich přidělení bude rozhodovat nabídka vleků a lanovek, počet a kvalita sjezdovek, rozsah technického zasněžování i způsob úpravy lyžařských tratí. Členové svazu ještě nevědí, zda do hodnocení zahrnou i možnosti dalších sportovních aktivit či kvalitu běžeckých stop. "Hodnotit se bude pouze kvalita lyžařských areálů, nikoliv úroveň celých středisek. Kategorizace se nebude zabývat nabídkou hotelů, možnostmi ubytování či počtem parkovacích míst," zdůraznil pracovník svazu. Zneužití systému prý bude vyloučeno. "Nejdříve se stanoví přesná kritéria a teprve potom se podle nich budou hodnotit jednotlivá střediska. Oprávněnost udělených hvězdiček si tedy budou moci areály velice snadno ověřit," konstatoval Veselý. Horská střediska by se počet přidělených hvězdiček měla dozvědět nejpozději začátkem dubna příštího roku. "Provozovatelé areálů musí mít dost času, aby případné úpravy jízdného promítli do svých ceníků a mohli využít přidělené hvězdičky na svých propagačních materiálech," sdělil Veselý.