Lyžařské aktuality z Rakouska - Kaprun

Je třeba připomenout, že Kaprun není jenom ve všech pádech skloňovaný podzemní výtah. Ledovec Kitzsteinhorn spadá spolu se sousedním Zell am See a dalšími středisky pod jednoho společného jmenovatele - „Europa Sport Region“. Navíc jak už to tak bývá v podobných případech, odpovědní se chytají za hlavu, technický dohled je zostřen a nenáviděné se stává nejbezpečnějším. Není tedy důvod, proč v tom teď Kaprunské nechat.

Sto třicet kilometrů sjezdových tratí, šedesát lanovek a vleků (včetně oné nešťastné zubačky) do nadmořské výšky 3000 metrů, sněhová děla, bezplatné skibusy, 250 kilometrů běžeckých tras (některé s umělým osvětlením) a zamrzlé zellské jezero - tak to je ukázková nabídka Evropského sportovního regionu. Pro sportovní nadšence, kteří zrovna neholdují dřevěným prkýnkům, má Kaprun připraveny další možnosti vyžití. Tenis, squash, jezdecké školy, bruslařské stadiony, sáňkařské dráhy, snowrafting, koňská spřežení, kuželky, metaná a samozřejmě snowboardové terény ideálně doplňují sjezdařskou nabídku.

Pokud vyčkáváte, zda v důsledku kaprunské tragédie tamní provozovatelé ubytovacích, stravovacích a dalších služeb zlevní, pořiďte si raději čerstvé informace. Nejjednodušší je obrátit se na www.salzburg.com/europasportregion či na E-mail: kaprun@gold.at (turistické informace Kaprun - telefon 0043/6547/86 43, fax 0043/6547/8192) nebo esr@gold.at (turistické informace Zell am See - telefon 0043/6542/770, fax 0043/6542/72032).