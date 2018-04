Lyžařská zima konečně vypukla

Možná spatříte i věci, nad kterými vám zůstane rozum stát - "šílence" vrhající se na lyžích ze skalnatých štítů, snowboardisty metající salta na sněhových U-rampách, či "retro" lyžaře, kteří budou kroužit v hlubokém sněhu v dobových kostýmech perfektní telemarské oblouky. Zjistíte asi také, že po letech svárů nastalo naprosté smíření sjezdařů se snowboardisty. Už žádná válka, ale dokonalá koexistence. Způsobila to carvingová revoluce. Jízda obou skupin se začíná přibližovat. Carveři vykrajují se snowboardisty stejně ostré oblouky bez hůlek, v podobném náklonu a společně se vrhají i do volného terénu. Lyže dohnaly prkna šílenými kombinacemi barev i názvy. Posuďte sami... Scream, Intoxica, Bandit, Machete, Free Zone, Monster, Yahoo... Bez carvingových lyží vyjedou letos jen opravdu skalní zastánci sjezdařské klasiky a dřiny. Zdaleka ne všichni majitelé prokrojených "ďáblů" však budou nalehávat do oblouků a "vyřezávat koleje" napříč sjezdovkou. Na carvingových lyžích je prostě jízda snadnější, pohodovější a zajímavější. Pro všechny generace. Rapidně se krátí délky lyží. Může za to slalomová bomba, která vybuchla ve světovém poháru - mistři hustých branek začali připínat lyže krátké jen 170 cm. Kromě těchto slalomek, které se pod nohama vlní (když se to umí) takřka samy, a ještě kratších "funů", které umožní nalehnout na sníh, vybírají nyní sjezdaři mnohem častěji než dříve i lyže označované jako cross. Na sjezdovce je to fajn, ale jen na chvíli. Nenechat se spoutat. Pryč do volné přírody. Lyže musí umět jezdit všude a na všem - to je jedno z hesel nového lyžařského milénia. Přibývá však těch, kterým kompromisy nestačí. Pryč ze sjezdovek navždycky. Na úpatí nasadit batůžek, tulení pásy, uvolnit patu a vyrazit vzhůru, tam, kde nejsou lanovky ani lidé.