10 nejlepších lyžařských středisek kousek za hranicemi

Největší středisko v bývalém východním Německu. Nabízí slušné lyžování, téměř srovnatelné se Špindlem. Mají tu přes 20 km sjezdovek, hlavně červených, a 8 vleků včetně kabinové lanovky s hodinovou kapacitou 5 000 lyžařů. Lyžuje se tady ve výškách 1 210 – 900 m n. m.

Málokdo u nás ví, že Oberwiesenthal je vůbec nejvyšším městem Německa. Jsou zde i skokanské můstky a dobré podmínky pro běžkování.

Z českých měst je sem nejblíž z Plzně, Ústí nad Labem a z Prahy. Středisku ale významně konkurují i domácí Klínovec a Bouřňák.

Oblíbené zimní centrum mezi českými lyžaři. Mají tu sice jen 10 km tratí, zato velmi pěkných a se slušným převýšením, lyžuje se tu od 1 450 m n. m. do 1 050 m n. m. Lanovky jsou tu perfektní, kromě šestimístné kabinky i dvě šestisedačky a tři vleky. Večerní lyžování je možné ve středu a v pátek. Celodenní skipas stojí 27 eur, pro děti 21 eur.

Z českých měst jsou odtud nejblíže Plzeň a České Budějovice. Velkému Javoru nejvíc konkuruje domácí šumavský Špičák.

Německý lyžařský areál Velký Javor

Jedno z největších a nejlepších nealpských středisek v Německu a Rakousku. Má 20 km tratí, čtyři modré, dvě červené a dvě černé. A téměř závratné převýšení od 1 300 m n. m. do 642 metrů. Přepravní zařízení tvoří tři čtyřsedačky a pět vleků.

Nejlepší sjezdovkou je Standardabfahrt. Je dva kilometry dlouhá, náročná, jezdil se na ní i Evropský pohár FIS. Vede z vrcholu Hochfichtu až k dolní stanici sedačky Hochfichtbahn a má výškový rozdíl 404 m. Nejprudší je pak Zwieselbergabfahrt. Nejdelší sjezdovka (modrá) se jmenuje Stierwiesenabfahrt. Měří 3,4 km a v dolní části se rozděluje na modrou a červenou větev, které obě vedou k sedačce. Vedle nástupní stanice sedačky je dětský park Kinderland.

Údolím navíc vede na 80 kilometrů běžeckých stop.

Ceny denních skipasů: dospělí 32 eur, děti 19 eur, dvoudenní 57/33.

Z Hochfichtu je to nejblíž do Českých Budějovic. Konkuruje mu domácí Lipno. Existují ovšem ambiciózní plány na propojení s českou stranou.

Rakouský lyžařský areál Hochficht

Malé rakouské středisko s příjemnou rodinnou atmosférou má tu výhodu, že je velmi blízko hranic. Z Vyššího Brodu je to sem skutečně jen pár minut. Mají tu čtyři pěkné sjezdovky od 800 do 1 400 metrů a nahoru na vrchol lyžaře vyveze kabinka kombinovaná s šestisedačkou. Dole je pak na 25 km běžeckých tratí.

Jednodenní skipas pro dospělé stojí 23 eur, pro děti 13 eur. Skipasy je možné zakoupit se slevou a za české koruny na Lipensku ve Frymburku.

Z velkých českých měst jsou nejblíže České Budějovice. Středisku konkuruje nejvíc domácí Lipno, ale znalci radí kombinovat ježdění v obou místech.

Rakousko, Sternstein. Kombinovaná kabinka s šestisedačkou

Kasberg je už relativně dál od hranic, přesto třeba z Českých Budějovic to vůbec není daleko. Má 40 km sjezdovek hlavně modrých a červených a lyžuje se tu od 1 600 do 620 m n. m. Přepravu lyžařů zajišťují dvě kabinky, čtyřsedačka a devět vleků.

Celkem 110 sněžných děl pokryje umělým zasněžováním 80 procent sjezdovek.

Skipas pro dospělé stojí 32,50 eur, pro děti 18 eur.

Nejbližším českým velkým městem jsou České Budějovice.

V Česku nemá přímou konkurenci.

Rakouský lyžařský areál Kasberg

Hinterstoder je už také relativně daleko od hranic, ale zařadili jsme ho do našeho výběru, protože cesta z jižních Čech sem netrvá dlouho.

Je ještě lepší než Kasberg a mezi Čechy hodně oblíbený. Leží totiž o poznání výš, lyžuje se tu až do 2 000 m n. m. Nabízí 40 km sjezdovek hlavně střední obtížnosti. Lyžařům slouží jedna kabinka, dvě sedačky a devět vleků. Zasněžovací systém pokrývá 90 procent tratí.

Jednodenní jízdenka stojí dospělé 36, děti 20 eur (dvoudenní 66/36).

Nejblíže je sem opět z Českých Budějovic, ale příliš daleko to není ani z Brna. V Česku nemá přímou konkurenci.

Rakouský lyžařský areál Hinterstoder

Největší dolnorakouské středisko s 18 km sjezdovek, kde se jezdí ze třech vrcholků (Hochkar, Häsing a Leckerplan) od 1 800 m n. m. do 1 480 m. Celková kapacita lanovek je 16 000 lyžařů za hodinu.

Výhodou střediska bývají díky severní orientaci relativně dobré sněhové podmínky, dvě třetiny tratí pak mohou být uměle zasněžovány.

Denní skipas je za 32 eur pro dospělé a za 16 eur pro děti.

Nejblíže je sem opět z Českých Budějovic, z Brna je to pak 290 km. Ani Hochkaru přímo nekonkuruje žádné středisko v Čechách.

Rakouský lyžařský areál Hochkar

Semmering leží až za Vídní, ale v našem výběru je proto, že sem mají blízko především z jižní Moravy. Má 14 km sjezdovek, z nichž nejdelší měří 3 500 metrů. Lyžařům slouží jedna kabinová lanovka, sedačka a vlek. Přepravní kapacita je skoro 7 000 lidí za hodinu.

Mají tady i 3,5 km dlouhou sáňkařskou dráhu. Na vrcholu Hirschenkogel stojí 30 metrů vysoká rozhledna, odkud jsou za dobrého počasí vidět i Alpy. Každý rok se tu také pořádají závody světového poháru.

Celodenní skipas pro dospělé stojí 32,50 eur, 17 eur pro děti.

Z Brna je to sem 230 km. Středisko u nás nemá přímou konkurenci.

Rakouský lyžařský areál Semmering

Nejbližší větší zahraniční středisko od Ostravy, Opavy a Frýdku-Místku. Lyžař tu najde zhruba devět sjezdovek v délkách od 900 m do 3 500 m, dohromady na 14 km sjezdovek. Jezdí se tu od 1 048 m n. m. do 639 metrů. Sjezdařům slouží jedna šestisedačka kombinovaná s osmikabinkou, dvě čtyřsedačky, plus další tři vleky.

Když jsou dobré sněhové podmínky a nejsou tu davy lidí, je to velmi pěkné lyžování s relativně průměrnými službami. Tvrdou konkurencí tomuto středisku je však zejména javornická Kohútka a také beskydská a jesenická zimní centra.

Za denní skipas zaplatí dospělý 22 eur, dítě 15,50 eur.

Slovenský lyžařský areál Veľká Rača

Vrátná patří, pokud panují perfektní sněhové podmníky, k nejlepším zimním centrům na Slovensku, kde jsou i možnosti pro freeride. Lyžuje se tu na 17 km tratí od 1 709 m n. m. do 600 metrů ve třech navzájem nepropojených lokalitách: Paseky/Poludňový grúň, Prílsop a Chleb. Nejdelší sjezdovka Turistická vede z Chlebu, měří 3 100 metrů a má skvělé převýšení téměř 800 metrů.

Lyžařům v oblasti slouží osmimístná kabinka na Chleb, jedna čtyřsedačka a dalších 13 menších vleků. Maximální hodinová přepravní kapacita je 11 500 lyžařů.

Častým problémem tu ovšem bývají komplikované sněhové podmínky, takže třeba letos nejezdí ve Vrátné zdaleka všechny vleky. Uměle tu mohou zasněžovat jen asi polovinu tratí.

Do Vrátné mají opět nejblíž z Ostravy, Frýdku-Místku a také ze Zlína. Stejně jako Velké Rači jí však konkurují zimní střediska Kohútka v Javorníkách a další centra v Beskydech a Jeseníkách.

Jednodenní skipas stojí 22 eur pro dospělého a 15 pro dítě.

Vrátna