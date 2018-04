Posez jak na záchodě a po hodině toho mají dost. Jak učit děti lyžovat

Kdy začít?

Jako ideální věk pro lyžařské začátky se uvádí tři roky. Ve třech letech už mají děti dostatečně vyvinuté klouby i velké svalové skupiny a postupně se rozvíjí i jejich jemná motorika.

Pokud dítě chce a má i dobrou motivaci, udrží se i v tomto věku na lyžích velmi obstojně a také je schopno chápat jednoduché pokyny. Každé dítě je ale jiné, takže je dobré si všímat drobných detailů.

„Jestli má smysl začít, můžete zjistit například tak, že si dítě dokáže samo nazout lyžáky a pohybovat se v nich nebo si kousek poponést lyže. Klíčové ale je, jestli se mu lyžovat vůbec chce,“ říká Štěpán Koudela, lyžařský instruktor společnosti Simplerent. Pro děti v tomto věku je totiž zásadní hra jako taková.

„Tak, jako si děti hrají na hasiče, na školu, mohou si zahrát i na lyžaře. Ideální je nechat je ťapat po koberci na obyčejných plastových patičkách. Zvykne si, že má na nohou něco dlouhého, a musí svůj pohyb trochu přizpůsobit. Navíc se pak bude moc těšit, až si vyzkouší ty „opravdové“ lyže na sněhu,“ radí Koudela.

Pozor na pozornost

Dítě byste neměli v žádném případě přetáhnout. Tří až čtyřleté děti se dokáží na jeden úkol soustředit maximálně pět minut, je tedy třeba neustále měnit podněty nebo dělat časté pauzy. Tříleté dítě totiž rozhodně nevydrží být na lyžích déle než hodinu.

Jízda v lyžákách je asi nelepší cesta jak pochopit ten správný pohyb.

Základem všeho ale je, aby dítě lyžování bavilo. V první řadě si tedy všímejte toho, co dítě dělat chce, kam směřuje svoji pozornost a snažte se tomu přizpůsobit program. Zkrátka nechte výuku tak trochu na nich samotných a jen jim stavte do cesty překážky, které je přivedou k jakékoliv manipulaci s lyžemi.

Pro začátek vyberte ideální mírný a pomalý svah a do cesty postavte takovou překážku, která ho donutí zastavit nebo korigovat rychlost.

„Můžete mu ukázat, že nejsnáze to dokáže rozšířením stopy nebo pluhem, ale ve většině případů na to děti přijdou samy. Jednoduše nějak zastaví a vaším úkolem není jejich zastavení korigovat do své technické představy o lyžování, ale pochválit je za to, že zastavili,“ říká lyžařský instruktor půjčovny Simplerent Ondřej Novák. Ohromně důležitá je také motivace, která je nedílnou součástí výuky lyžování, zejména pak u dětí.

Snažte se být srozumitelní

Jestli chcete, aby si dítě lyžování zamilovalo, nechte je prostě lyžovat. Nekazte mu pohyb na svahu drilem a povzneste se nad to, že jeho styl zdaleka není ideální. Kromě toho, že byste dítě zbytečně otrávili, může intenzivní drilování vést i k nepřiměřené zátěži jeho kloubního aparátu i vazů.

Sedí vaše díte na lyžích jako „na záchodě“ a vadí vám to? Nemusí. Všechny malé děti totiž jezdí v záklonu, jejich fyzická zralost jim v tomto období ani nic moc jiného neumožní.

Že nemá kolena u sebe nebo je v záklonu nevadí. Vše přijde postupně s fyzičkou a zkušenostmi.

Výuka lyžování v tomto věku je také mnohem více o koordinaci, rozvíjení všeobecných pohybových dovedností a obratnosti. Zamyslete se také nad tím, jakým způsobem dítěti vysvětlíte, co po něm chcete. Některé pokyny, jako například zatlač, kolena dopředu, nepřikláněj se ke svahu, mají problém pochopit i dospělí, natož pak děti. Zkuste třeba místo „jeď po hraně“ vyhlásit soutěž “kdo udělá v zatáčce nejlepší koleje jako vlak“?

Lyže nekupujte, půjčujte!

Bude, nebo nebude sníh? Co když koupíme lyže, a dítě se na ně v zimě postaví jen párkrát? Kupovat je dnes opravdu už zbytečné, trend poslední doby je jiný – nevlastnit, ale půjčit, používat, vrátit. Ušetříte tak místo, peníze i čas.

S výběrem vám pomohou odborníci, lyže dostanete seřízené a nabroušené speciálně pro děti. Některé sezónní půjčovny vám navíc ve smluveném čase dovezou lyže až domů a před odjezdem vám dodají větší klid. Navíc vám na horách odpadne také ranní návštěva půjčovny, která vás zpravidla ošidí o celé dopoledne na svahu.