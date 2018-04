Hůlky stranou a lyže na prsa. Jak vybrat vybavení, když učíte děti lyžovat

Boty, boty a zase boty

Ač většina z nás řeší zejména lyže, nejdůležitější součástí výbavy jsou boty. Pokud dítěti nesedí a jsou třeba příliš velké, zůstane pohyb nohy pouze v botě a téměř vůbec nebo jen velmi špatně ovládá lyži.

Správnou velikost boty poznáte tak, že z lyžáků vyndáte vnitřní botičku a z ní ještě stélku, na kterou dítě postavíte. Mezi palcem a koncem stélky by mělo zbývat maximálně 1 – 1,5 centimetru. Více je už příliš.

„Protože děti rostou skokově, může se vám samozřejmě stát, že v únoru mu budou lyžáky najednou malé. Proto se boty nevyplatí kupovat, ale půjčit si je v celosezonní půjčovně, kde vám je v takovém případě zdarma vymění a lyže na novou velikost bot přenastaví,“ nabízí řešení lyžařský instruktor Ondřej Novák ze společnosti Simplerent.

Aby lyže vydržely i na příští rok

Tohle je velmi špatná úvaha. Začínající lyžař by měl mít lyže nejvýše po prsa. Čím delší lyže budou, tím náročnější je jejich ovladatelnost. Pokud dítě lyžuje relativně dobře, můžete sáhnout i po delších, ani tak by ale neměly být delší než pod bradu.

Delší lyže sice umožňují plynulejší a rychlejší jízdu, ale ovládat je musí přece jen zkušenější lyžař. Jinak hrozí, že vaše dítě nebude mít z ježdění radost a navíc může docházet i ke zbytečným pádům či dokonce zraněním. Úplně nejhorší kombinací jsou tedy velké boty a příliš dlouhé lyže. To je akorát tak jízdenka do nemocnice.

Hůlky? Až si o ně řekne

Pro úplné začátky jsou hůlky naprosto zbytečné, naopak mohou být i kontraproduktivní. Dítě se musí soustředit na pohyb těla, základní ovládání lyží, dokonce i jenom na to, že má na nohou něco dlouhého a poměrně těžkého. Pokud k tomu všemu přidáme ještě hůlky, bude zmatek dokonalý.

Lyže na prsou. Takhle poznáte správnou délku lyží pro vašeho malého začátečníka.

„Obecně se nedá říci, který věk je pro hůlky ten pravý, záleží hlavně na zdatnosti dítěte. Takže jej nechte v klidu lyžovat bez nich a dejte mu je, až si samo řekne,“ vysvětluje instruktor Štěpán Koudela.

Až budete hole nakonec pořizovat, platí jednoduché pravidlo pravého úhlu. Pokud zapíchnete hůl do sněhu, měl by loket dítěte být v pravém úhlu. Případně můžete jít i matematickou cestou – výška postavy x 0,7.

Všechno stojí peníze

Pokud budete chtít dítěti dopřát novou lyžařskou výbavu a vyrazíte do obchodu, připravte si na nový set lyží a bot kolem 4 500 – 8 000 Kč. Připočíst musíte také základní servis a uzpůsobení vázaní. Po sezoně pak vybavení prodáte zhruba za polovinu.

Pokud vyrazíte do bazaru, koupíte celou výbavu asi za dva a půl tisíce korun. Pokud ale nevíte, co mají lyže za sebou, připravte se na to, že bude nutné investovat určitý obnos i do servisu.

Lyže můžete samozřejmě také půjčit. A to buď jednorázově na horách, nebo na celou sezonu z pohodlí domova. Půjčovné za dětský lyžařský set na týden vás v horských střediskách může vyjít až okolo 1 200 Kč, počítejte ale s tím, že výběrem vhodného vybavení ztratíte čas, který můžete strávit na sjezdovkách.

„Nejvyhledávanější možností posledních let se tedy stávají celosezonní půjčovny přímo ve městech. Lyže si v klidu zapůjčíte na podzim a v dubnu je přinesete zpátky. Půjčovné je v tomto případě srovnatelné s týdenní zápůjčkou na horách – za celý set (lyže, boty, hole) pro nejmenší zaplatíte okolo 1 200 korun, pro starší děti pak 1 500 Kč na celou zimu. Lepší půjčovny vám přitom vybavení dovezou až domů,“ uzavírá Ondřej Novák.