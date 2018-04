Lyžařská sezóna končí

V desenském areálu Parlament se zastavily vleky dokonce už minulý týden. "Už jezdit nebudeme, ani kdyby napadl čerstvý sníh - lidi tu už stejně nebudou," poznamenal vedoucí areálu František Soldát. "Sezona byla mizerná, tržby poloviční ve srovnání s minulým rokem. Ale zase na druhou stranu - mohlo být i hůř, vždyť se po oblevě zdálo, že budeme muset končit už před třemi týdny."

Z velkých areálů nabízí v Jizerských horách slušné lyžařské podmínky už jenom Špičák. "Dnes tu byly závody dětí ve slalomu a obřím slalomu. Sjezdovka je stále docela slušně upravená," konstatoval vlekař ze Špičáku. "Zásobu umělého sněhu jsme měli slušnou - však se tu o ni staralo sedm sněžných děl." Jak dodal, nový umělý sníh už ovšem stříkat na sjezdovky nebudou, ani kdyby se ochladilo. "Lidí už bude málo. Dojezdíme na tom, co tu je. Otevřená zůstane jedna sjezdovka." Na umělém sněhu se jezdí také v Zásadě.

Menší vleky stojí i v Krkonoších. "Lyžařská sezona byla zdárně ukončena. Díky všem. Skol," zní ze záznamníku v lyžařském areálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou. V Rokytnici nad Jizerou je mimo provoz areál ve Studenově, v areálu na Lysé hoře ale pokračuje zatím ještě pět vleků. "Lanovka na Lysou horu jezdí už jenom pro pěší a běžkaře, ale na ostatních vlecích se dá lyžovat ještě celkem slušně," uvedl vedoucí areálu Slavomil Braun. "Příští týden budeme určitě jezdit, a samozřejmě že už za nižší, mimosezonní ceny."

Konec sezony se blíží i v sousedním Harrachově. "Černá a Modrá sjezdovka jsou zavřené, na Červené se dá jezdit solidně, ale lyžují jenom skalní příznivci sportu. Je mlha, sníh je firnový, žádná velká radost," popsal Milan Goč z harrachovského sportovního areálu. "Globální oteplování nám dává pocítit, že to myslí vážně." Jak Goč dodal, jsou ovšem vlekaři v Harrachově připraveni znovu nastříkat na svahy umělý sníh. "Jakmile se ochladí, nastartujeme znovu sněžná děla. Sezonu máme naplánovanou do desátého dubna a to vydržíme, pak se uvidí. Navíc může přijít ještě i nějaká fronta se sněžením. Půl metru čerstvého sněhu na konci března není v Krkonoších výjimkou."



Zimní sezona končí a jedno je zřejmé. Kdo nemá sněhová děla, nemá šanci přežít. Na tom se shodují provozovatelé všech sportovních areálů. Nákup strojů na výrobu sněhu či jejich opravy se proto stanou v příští zimní sezoně investicí číslo jedna, ovšem mnohým provozovatelům letos vydělané peníze stačit nebudou. Dnů vhodných pro lyžování na přírodním sněhu bylo v končící zimě pouze deset. Naproti tomu uměle zasněžované sjezdovky byly v provozu až osmdesát dní.

Například na Špičáku sezona zdaleka ještě nekončí. "Počítáme, že ještě zhruba čtrnáct dní bude v provozu Lubský svah," říká Josef Treml ze špičáckého sportovního areálu. Bez možnosti umělého zasněžování jsou zatím sjezdovky na Samotách a na Pancíři a jejich provozovatelé na letošní zimu nebudou vzpomínat v dobrém: "Vánoce, kdy přijíždí hodně návštěvníků, byly bez sněhu, leden a únor přinesly velké výkyvy počasí," posteskl si Jaroslav Lučan. Ten tvrdí, že příští rok by mělo být všechno jinak. "Rádi bychom koupili tři děla na výrobu sněhu."

Cena jednoho zařízení je přibližně milion korun, další investici pak znamenají rozvody vody a elektřiny. Pro provozovatele to znamená vzít si úvěr. "Jiná cesta ovšem není," konstatuje Lučan. Jako úspěšnou, ale drahou, hodnotí letošní lyžařskou sezonu Václav Topol z Belvederu: "V provozu jsme měli všechna tři děla a jen díky tomu se dalo po celou zimu lyžovat." Topol připomněl, že provozovatelé areálu počítají s modernizací rozvodů vody a elektřiny, což bude stát téměř milion korun.

Přestože v letošní sezoně napadlo téměř čtyřikrát méně sněhu než vloni, problémy neměli ani provozovatelé hotelů. "Po celou zimu bylo plno a ještě na následující dva týdny nemáme ani jednu volnou postel," říká železnorudský hoteliér František Strnad. Nepříliš zimní počasí ovlivnilo především víkendové návštěvníky hor. Zatímco v uplynulých letech právě o víkendech návštěvnost gradovala, tentokrát nijak nepřevyšovala všednodenní průměr. Lidé měli strach, že na několika uměle zasněžovaných svazích budou dlouhé fronty u vleků," uzavírá Topol.