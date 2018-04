Lyžařská nabídka v malých střediscích střední Moravy

Domašov nad Bystřicí

Domašovský vlek vlastní obec, provozuje ho však místní základní škola a je přístupný i veřejnosti. O víkendech od 9 do 16 hodin, ve všední dny dvakrát týdně odpoledne od 12.30 do 15.30 hodin. Které dny bude v provozu, ještě stanoveno není, pravděpodobně to však bude ve středu a v pátek. Vlek je dlouhý 350 metrů (převýšení 50 metrů) s hodinovou kapacitou přibližně 500 osob. Permanentka za sto korun platí na třicet jízd. Sjezdovka je asi kilometr od železniční zastávky směrem na Hraničné Petrovice. Z vleku je parkoviště pro třicet aut, zaparkovat se však dá i v obci. Minulý rok byl u sjezdovky pojízdný stánek s občerstvením, zda bude i letos, základní škola ještě neví. Kontakt: Obecní úřad Domašov nad Bystřicí 0643/ 436 051

Hlubočky

V Hlubočká ch je vlek dlouhý 450 metrů a za hodinu vyveze na svah asi 350 lidí. Provozuje ho firma Simiver, která v Hlubočkách hodlá vytvořit lyžařské středisko. Letos osvětlila svah a zavádí večerní lyžování. V další sezoně chce pomocí sněhových děl zasněžovat sjezdovku a zprovoznit další vlek. Deset jízd vloni stálo dospělé padesát a děti třicet korun. "Letos se pravděpodobně tato cena nezmění, " uvedl Stanislav Jarmar z firmy Simiver. Sjezdovka je dlouhá 450 metrů s převýšením 78 metrů. Výstupní stanice vleku je v nadmořské výšce 375 metrů. Večerní lyžování bude kvůli větší spotřebě elektrické energie dražší, dospělé bude deset jízd zřejmě stát šedesát a děti čtyřicet korun. Ve všední dny bude vlek v provozu od 11 a o víkendu od 9 hodin. Podle zájmu se může lyžovat až do 22 hodin. Parkoviště je v Hlubočkách asi sto metrů od sjezdovky, lze se sem však snadno dostat i vlakem nebo autobusem. U sjezdovky je bufet a ve vesnici restaurace. Železniční zastávka je od svahu dvě stě metrů a cesta vlakem trvá do Olomouce asi dvacet minut. Do Hluboček jezdí z Olomouce i pravidelná autobusová linka. Po domluvě lze zajistit lyžařský výcvik. Kontakt: 0606/ 641 747, 0606/ 647 058, 068/ 543 12 75

Karlov (osada u Paseky)

V provozu jsou zde dva soukromé vleky manželů Krylových. Menší lanový pro začínající lyžaře je dlouhý asi 110 metrů a stojí dvacet korun na hodinu. "Fronty se zde netvoří, jakmile lyžař sjede ze svahu dolů, jede hned nahoru," uvedl Antonín Kryl. Větší vlek má 220 metrů a deset jízd stojí třicet korun. Vleky jedou ve všední dny i o víkendech od devíti do šestnácti hodin a na přání je manželé Krylovi pouští i večer, protože svah je uměle osvětlený. Čaj, teplé párky a další občerstvení si lyžaři mohou koupit u sjezdovky v bufetu. Do Karlova vede silnice (odbočuje se na ni za sanatoriem v Pasece) a obec ji udržuje, aby byla sjízdná. V osadě je parkoviště, které se podle potřeby dá rozšířit o další místa. Veřejnou dopravou je cesta složitější. Autobus zastavuje u léčebny v Pasece, pak by však lyžaři museli jít asi půl hodiny pěšky. Například z Litovle však již každou sobotu vypravují autobus. Školáci z Medlova sem zase jezdí v týdnu. Pro další sezonu manželé Krylovi připravují další vlek a časem se zde budou moci lyžaři i ubytovat. Menší svah v Karlově je vhodný zejména pro výuku lyžování. Rodiče mohou zde své dítě svěřit instruktorovi, který provádí výuku od 10.00 do 15.00 s hodinovou polední přestávkou. Letos se zde nově zavádí lyžařská škola. Děti sem mohou denně dojíždět a menší skupinu lze tady i ubytovat. Kontakt: 0602/ 965 682

Kladky (Prostějovsko)

Kotvový vlek asi 320 metrů dlouhý. Provozuje ho TJ Sokol Kladky a je přístupný veřejnosti. V loňské sezoně stála kotva dvacet korun na hodinu a šikovný lyžař podle provozovatelů stihl za tuto cenu kolem osmi jízd. Letos bude kotva poněkud dražší, uvažuje se o ceně 25 až 30 korun za hodinu. Vlek je v provozu podle zájmu, o víkendu zpravidla od 9 do 16, je ho však možné pustit dříve a naopak pokud je světlo, lyžovat déle. Lze domluvit i lyžování ve všední den i lyžařské výcviky. Bufet u sjezdovky nabízí teplé nápoje a oplatky. Sokol chystá na příští sezony modernizaci vleku. Kontakt: 0508/ 383 588

Malé Hradisko (Prostějovsko)

TJ Sokol Malé Hradisko zde provozuje pro veřejnost jeden vlek dlouhý asi 300 metrů. Jedna jízda stojí lyžaře tři koruny. O víkendech je v provozu od 9 do 16 hodin a po domluvě ho Sokol pouští o ve všedních dnech. Občerstvení u svahu není, v obci je však restaurace. V Malém Hradisku byl asi dvacet let umělý svah a jezdívali sem lyžaři i z Brna a Jeseníku. Umělý svah však dosloužil a Sokol by ho rád obnovil, ale nemá zatím peníze. Kontakt: obecní úřad 0508/ 399 074

Oskava (Šumpersko)

Vlek začíná v nadmořské výšce 330 metrů a je dlouhý 480 metrů. Jedna jízda stála v minulé sezoně 5 korun, letos bude asi o korunu dražší, cena však ještě nebyla stanovena. U svahu je občerstvení, možnost parkování a sto metrů od vleku je zastávka autobusu. Vlek se spouští pouze o víkendu od 9 do 16 hodin. Kontakt: 0649/ 233 012, 0604/ 924 859

Partutovice (Hranicko)

U obce provozuje dva vleky TJ Cement Hranice. První, k němž je přístup ze silnice, je dlouhý 360 až 400 metrů. K druhému se jde polní cestou asi 500 metrů a je dlouhý asi 330 metrů. Vloni stálo dospělé celodenní lyžování sto a děti padesát korun. Permanentka přitom platila na obou vlecích. Letos bude možná kvůli zdražení energií trochu dražší. V Partutovicích se zpravidla lyžuje jen o víkendech od 9 do 16 případně do 16.30 hodin. O prázdninách a při zvýšeném zájmu lze pustit vleky i ve všední den odpoledne. Svahy jsou osvětlené a lze také lyžování prodloužit do 19 hodin. Lyžař i se mohou ohřát a převléknout v oteplovně a provozovatelé jim také na požádání uvaří čaj a kávu. V Partutovicích zastavuje autobusová linka z Hranice. Kontakt: 0642/ 251 522, 251 524 nebo 251 500

Potštát

V provozu jsou zde dva vleky dlouhé 300 metrů a jeden dětský stometrový. Dospělí za patnáct jízd platí padesát korun, děti o dvacet korun méně. Parkoviště je zdarma a provozní doba o sobotách a nedělích od 9 do 15.30 hodin. Ubytovat se mohou lyžaři v penzionu, v soukromí i v turistické ubytovně Vojenských lesů a statků. Do Potštátu jede autobus z Hranic a zastavuje asi 150 až 200 metrů od vleku. Vleky provozuje TJ Sigma Hranice a jejich obsluha na požádání uvaří čaj a kávu. Kontakt: 0642/ 20 24 03

Uhřínov (Hranicko)

Lyžařský klub v Lipníku nad Bečvou zde provozuje dva vleky a jsou k dispozici i pro veřejnost. Oba jsou dlouhé asi 300 metrů a jeden z nich je osvětlený. O víkendu se lyžuje od 9 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek se pouští vlek večer od 17 do 21 hodin. Permanentka na deset jízd stojí 30 korun a zaparkovat zde může 50 až 60 aut. Obsluha vleku vaří čaj a kávu, bufet tady není. Do Uhřínova jede z Hranic autobus a zastavuje i v Drahotuších u vlakového nádraží. Zdejší lyžařská škola má již čtyřicetiletou tradici a je o ni velký zájem. Je zde i dobrý terén na sáňkování a několik běžeckých tras. Kontakt: 0641/ 77 25 03