Móda na sjezdovkách 2013. Zářivé barvy a důraz na funkčnost

, aktualizováno

Chcete být "in a "šik" i na lyžích? Zde je malý průvodce tím, co teď frčí na sjezdovkách a co si oblékají jednotlivé typy lyžařů i snowboardistů. Čerpali jsme postřehy nejen z nových módních kolekcí, ale přímo na místě v top zimních střediscích Rakouska, Švýcarska, ale hlavně italských Dolomit.