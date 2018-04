Lyžaři zaplavili Krkonoše

Sehnat ubytování bez předchozí rezervace je nyní v Krkonoších téměř vyloučeno. "Do Štěpána se daly volné pokoje ještě sehnat, ale teď už to bude velký problém," potvrdila Jana Procházková ze společnosti Hotel Group, sdružující devět hotelů v centru Špindlerova Mlýna. "Dnes večer budeme zaplněni do posledního místečka a lepší to asi nebude ani na ostatních chatách. Už se u nás na ubytování bylo ptát několik lidí, a to už předtím vzhledem k poloze našeho penzionu museli projet celé středisko. Nápor je veliký. Někteří lidé budou muset určitě odjet s nepořízenou," upozornil včera dopoledne majitel penzionu Inka ve špindlerovském Svatém Petru Oldřich Žila.