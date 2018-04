Lyžaři v Jizerkách dostanou nové vleky

V Josefově Dole lyžaři zatím využívali šest vleků. "Ty už na množství lyžařů nestačily. Obec má totiž asi tisíc obyvatel a v zimě k nám přijíždějí další tisícovky rekreantů," uvedl Kozlovský. "Nový vlek bude mít kapacitu až čtrnáct set lidí za hodinu." Nový vlek přivezli Josefodolští až z Rakouska, kde zařízení již deset let fungovalo. "Na vlek jsme si vzali půjčku čtyři a půl milionu korun," řekl Kozlovský. "Pokud budou průměrné zimy, měly by se nám peníze do několika let vrátit."

Další vlek, který už několik let nefungoval a letos bude opět v provozu, odlehčí frontám sjezdařů v Bedřichově. "Tělovýchovná jednota Bižuterie tu bude mít od Liazu pronajatý vlek, který byl dosud v nepořádku a čtyři roky tady stál bez užitku. Nyní tento vlek dostává novou podobu," vysvětlil starosta Bedřichova Vladimír Černý. "Nový vlek bude na sportovní sjezdovce, spíše pro náročnější lyžaře." V Bedřichově tak bude lyžařům k dispozici od letošní zimy celkem osm vleků. "Pro sjezdaře bude výhodné i to, že na všechny vleky použijí jednotné lístky, které u některých soukromníků dříve neplatily," doplnil Černý.

Na novinky si od letošní zimní sezony budou zvykat i běžkaři, kteří vyrazí na Jizerskou lyžařskou magistrálu. "Na trasu dáme čtyři pokladničky na dobrovolné vstupné, kam lidé mohou přispívat. Takový systém dobře funguje například ve Spojených státech, kde takhle správci tratí vyberou dost peněz," řekl Černý. "Kasy budou zabezpečené proti zlodějům. Peníze zájemci vhodí do ocelových válců v betonu, na které by si nenechavec musel vzít bagr."

O magistrálu a přilehlá sportoviště se také nyní bude starat obecně prospěšná společnost Jizerské hory. "Do společnosti se sdružily tělovýchovné jednoty, obce, horská služba i organizace, které tu podnikají," poznamenal Černý. "Doposud se každý staral jen o svoji část magistrály a údržba tak byla chaotická. Nyní se na všech úpravách společně dohodneme." Lepší lyžování čeká na rekreanty i v Albrechticích. "Když bude málo sněhu, počítáme s tím, že budeme zasněžovat slalomový svah pod Špičákem II. Můžeme proto také prodloužit zimní sezonu," uvedl starosta Albrechtic v Jizerských horách Karel Kottík. Také v Albrechticích v budoucnu možná přibudou nové vleky. "V územním plánu máme místo na dva až tři nové vleky, které ale v nejbližší době nebudou potřeba. Dosavadní kapacita vleků totiž zatím pro sjezdaře stačí," dodal Kottík.