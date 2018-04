Lyžaři si v českých horách zoufají

Jeseníky

"Svahy jsou při 15 centimetrech sněhu vydřeny na hlínu a kamení; hrozí nebezpečí zničení lyží," shodli se dispečeři Horské služby ze středisek Červenohorské sedlo, Karlov, Horní Morava a Ramzová. Přesto jsou lidé lační lyžování a bez ohledu na svou výstroj se spouštějí ze svahů.

Na Ramzové už dnes nechtěli ani pouštět vleky, protože podmínky jsou velmi špatné, davy lidí si však lyžování vynutily. "Je to jejich riziko, my do toho zasahovat nemůžeme," uvedl tamní dispečer horských záchranářů. Větší vrstva sněhu leží pouze v Petříkově, kde majitelé vleků používají sněhová děla, a na Ovčárně. "Zatím máme 40 centimetrů sněhu a jezdí dva menší vleky," řekl Jiří Sedláč z Horské služby. Technický sníh umožnil lyžování i v Horní Lipové, ale vzhledem k dešti a vysokým teplotám se i tam objevují na svazích holá místa.

Krkonoše a Orlické hory

Přes tající sníh byly vleky a lanovky ve Špindlerově Mlýně v provozu, avšak zájem lyžařů byl malý. "Kvůli kamenům jde mnohdy o skluznici," řekl jeden z lyžařů. Ve Špindlerově Mlýně je ode dneška kvůli velké oblevě mimo provoz sáňkařská dráha ze Špindlerovky na Dívčí lávky. Provozovatelům vleků situaci nejvíce komplikuje teplota nad nulou, neboť umělé zasněžování mohou spustit až při dvou stupních

pod bodem mrazu.

Krkonošská Horská služba nedoporučuje běžkařům túry po hřebenech. "Sněhu tam je sice dostatek, kolem půl metru, ale kvůli mlze je viditelnost jen do 50 metrů a fouká nárazový vítr o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu," řekl horský vůdce. Pro

lavinové nebezpečí Horská služba uzavřela úbočí Kozích hřbetů, údolí Bílého Labe a cestu Labským dolem.

Špatné podmínky mají lyžaři i v Orlických horách. "Po nočním dešti a dnešních přeháňkách sníh doslova mizí před očima. Vleky sice jezdí, ale na sjezdovkách je mnoho vydřených míst," řekl člen Horské služby v Deštném.



Šumava a Krušné hory

Podobná situace jako na jiných horách je i v Krušných horách na Klínovci a Božím

Daru, kde prší a vane silný nárazový vítr. Na Božím Daru je nesouvislá vrstva sněhu a vleky nejezdí. Na Klínovci jsou zatím v provozu dva vleky. Návštěvnost je velmi nízká a lidé své pobyty většinou ruší.

Milovníci sjezdového lyžování mohou na Šumavě využít jenom malý vlek v zadovském areálu Kobyla, kde je svah uměle zasněžován, takže sněhová pokrývky dosahuje asi 20 centimetrů. V dalších střediscích, jako jsou Nové Hutě, Kvilda a Strážný, jsou vleky mimo provoz. S ohledem na nevyhovující podmínky museli

pořadatelé v areálu Zadov dokonce zrušit víkendové závody psích spřežení.

Upravené nejsou ani běžecké trati, jichž šumavský okruh obvykle nabízí zhruba 80 kilometrů. Podle předpovědi počasí se situace na Šumavě v nejbližších hodinách zřejmě nezlepší. I na hřebenech je jen kolem deseti centimetrů sněhu a ráno zde teplota dosahovala pěti stupňů Celsia.