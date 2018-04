Lyžaři si stěžují: Magnetické karty nás okrádají

Stížnosti lyžařů dorazily až na královéhradecký inspektorát České obchodní inspekce.

"Rok od roku přibývá stížností souvisejících s tím, jak se mění odbavovací systémy,“ potvrdil ředitel hradeckého inspektorátu Karel Nohejl. Dříve si lidé na vlecích kupovali lístky s vyznačenými jízdami, které se při každém odbavení procvakly kleštičkami. Systém to byl sice zastaralý, ale přehledný.

Na magnetické karty, které je nahrazují, si lyžaři stěžují. Prý nefungují tak, jak by měly. Někteří provozovatelé vleků však na výtky nereagují. "A to i přesto, že v některých případech přiznávají, že problém vzniknout mohl. Třeba lyžař ve Špindlerově Mlýně koupil permanentku na patnáct jízd. Sjezdovku sjel třikrát a když šel k odbavení počtvrté, systém mu hlásil, že má projeto. Podal tedy reklamaci, ale provozovatel mu ji neuznal, “ řekl Nohejl.

"Provozovatel areálu nám ale přiznal, že v ten moment měl softwarové problémy na počítači, což mohlo způsobit problémy při odbavování,“ dodal Nohejl.

Stížností lyžařů přibývá

Nespokojenému návštěvníkovi lyžařského střediska po neuznání reklamace zbývá už jen jediné – soudit se. Ale má jen mizivou šanci na úspěch.

"Důkazní břemeno je jen na něm a nemá moc šancí uspět,“ upozornil Nohejl, podle kterého Česká obchodní inspekce do případu vstupovat nemůže.

Nanejvýš může poslat na sjezdovky své inspektory, kteří fungování permanentek sami prověří.

"Je to však složité, může jít o momentální kolaps systému a těžko se to pak prokazuje jak nám, tak spotřebiteli u soudu. Přitom nechápu jednání provozovatele vleku. Takových případů jistě není mnoho a myslím, že by bylo jednodušší spotřebiteli vyhovět, reklamaci uznat a kartu dobít znova. Není to pro něj taková škoda. Vrátilo by se mu to tím, že by se zákazníci na jeho vlek vraceli,“ míní Nohejl.

Podobný problém měli i za Vrchlabím Špindlerův Mlýn není jediným místem, kde se chyby v odbavování objevily. "V současné době řešíme případ provozovatele vleku za Vrchlabím, který prodával tříhodinovou permanentku. Lyžař si ji koupil ve 14 hodin, ale areál zavíral už v 16 hodin. Služba tak vlastně byla špatně deklarována a tato jízdenka už neměla být prodána,“ vysvětlil Nohejl.

Poměrně četné stížnosti, se kterými však lyžaři u vlekařů těžko pochodí a závisí spíš na funkčnosti informačního systému ve střediscích, jsou na prodej permanentek, které lze použít na více sjezdovkách. Když na některé z nich držitelé takových permanentek přejedou, vleky nefungují.