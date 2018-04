Lyžaři se už těší, ač sněhu zatím moc není

Krkonoše

Areály ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou chtějí o víkendu poprvé otevřít sjezdovky. "Už jsme spustili všechna sněhová děla," uvedl včera pracovník Ski Areálu ve Špindlerově Mlýně Jiří Beran. Jeho kolega z Pece František Vambera řekl: "Už se nám podařilo zasněžit část Zahrádek a první sníh jsme nastříkali i na sjezdovky na Javoru. Pomohlo by, kdyby napadlo ještě pár centimetrů přírodního sněhu."

Šumava

Sněhové podmínky nejsou dobré, ale také na Špičáku u Železné Rudy hodlají vlekaři některé tratě zasněžit umělým sněhem. "Ve vyšších polohách leží zhruba pět centimetrů. Už jsem viděl na Pancířské cestě stopy od běžkařů, ale kvalitní lyžování to není," uvedl Vlastimil Maxa z Horské služby na Špičáku. V jihočeské části Šumavy se zatím nelyžuje. Kolem jednoho tisíce metrů totiž leží nesouvislá vrstva sněhu do tří centimetrů.

Krušné hory

Ve středisku Telnice zatím leží jen dva centimetry sněhu. "Umělý sníh začneme stříkat asi až na začátku prosince, kdy nejspíš začne sezona," řekl provozovatel telnických vleků Karel Wanke. Sněhové zpravodajství z tohoto střediska bude k mání od prosince i na internetové adrese www.holidayinfo.cz.

Jeseníky

O víkendu vyrazilo do stopy mezi chatami Švýcárna a Ovčárna sto běžkařů. Bylo to jediné místo, kde se dalo běhat, i když kvůli nedostatku sněhu museli lyžaři jezdit sem a tam. "Nebylo to nic moc, ale už jsem to nemohl vydržet," uvedl Tomáš Pludek ze Šumperku, který do stopy vyrazil. V okolí Ovčárny leží patnáct centimetrů sněhu. Jinde na hřebeni je jen nesouvislá vrstva sněhu.

Beskydy

Ani do těchto hor ještě lyžaři nevyrazili. Sněhu je totiž sotva pět centimetrů.