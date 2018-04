Lyžaře na šumavském Špičáku překvapí kvalitní povrch sjezdovek

Provozovatelé mají nyní k dispozici tři sněžné rolby, s jejichž pomocí jsou schopni zajistit kvalitní povrch na čtyřech z pěti sjezdovek. Údržba páté trati není podle jednatele společnosti Sportservis Josefa Tremla možná kvůli velkému sklonu svahu. Při nedostatku sněhu jsou pořadatelé schopni novými sněžnými děly pokrýt až 2,5 kilometru sjezdovek. Do nového vybavení a údržby vleků investuje Sportservis ročně dva až tři milióny korun.



Pro nadcházející sezónu se zvýšila cena za vleky zhruba o dvě až tři procenta. Například celodenní permanentka podraží o deset korun na 290. Děti do šesti let budou jezdit zadarmo, což je letošní novinka. Pro lyžaře od 60 do 70 let platí dětské ceny a důchodci starší 70 let budou jezdit celý den za pouhých deset

korun.

Uplynulá sezóna podle Tremla trvala přibližně 100 dnů, přičemž denně se na Špičáku prodalo 600 až 700 vstupenek.