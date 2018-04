Lyžaře láká obří areál v Polsku

Národní park na polské straně Krkonoš povolil provozovateli jednoho z největších místních areálů Skiarena Szrenice výstavbu lanovky.

"Mohou ji vést z dolní stanice ve Sklářské Porebě ke Svátečnímu kameni na vrcholu Szrenice," citoval ze zprávy polských ochránců přírody mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Nová lanovka zřejmě bude kopírovat současnou lanovou dráhu, výstup bude o 500 metrů vedle. "Kromě toho provozovatelé mohou vybudovat umělé zasněžování v oblasti Hala Szrenicka a rozšířit sjezdovky ve středisku," upřesnil Drahný.

Podle Agnieszky Kuliczkowské z porebského turistického infocentra by novinky ve Szrenici mohly vzniknout do dvou let. "Vyrostou zde zřejmě nové sjezdovky. Ale to všechno jsou zatím jen plány," dodala Kuliczkovská.

Čeští podnikatelé se podle starosty Harrachova Václava Cajthamla nejvíc obávají rozrůstajícího se zimního sportovního střediska Babiniec v porebské části Jakuszyce.

"Na Babinci letos spustili nový vlek," konstatovala pracovnice polského infocentra. Podle Cajthamla tím však plány tohoto areálu, který leží jen kousek za hranicemi, nekončí.

"Chtějí se rozšířit přes hlavní silnici až do údolí. Tam pak mohou plánovat další věci, protože místo není v parku, a ochránci přírody je tam nebudou omezovat," vysvětlil Cajthaml.

Čeští vlekaři tak mohou přijít o část polských klientů. „Podnikatelé od Harrachova po Paseky nad Jizerou se této konkurence bojí,“ upozornil Cajthaml.

Jeho slova potvrdil Jan Vácha z Liberce. "Rád jezdím do Harrachova nebo Rokytnice. V poslední době se tam ale nudím a chci vyzkoušet jiné středisko. Navíc je lyžování v Polsku levnější," řekl čtyřiatřicetiletý lyžař.

Celodenní permanentka ve Skiareně Szrenice, kde jsou sedačkové lanovky a několik dlouhých sjezdovek různé obtížnosti, přijde dospělého v přepočtu na necelých 490 korun. V Babinci lidé zaplatí zhruba 340 korun. V Harrachově či Rokytnici ceny permanentek přesahují pět set korun.

Do Sklářské Poreby míří díky novému lyžařskému areálu mnohem víc turistů. "Počet návštěvníků se zvyšuje. Už nyní máme v hotelích na Vánoce a na Nový rok zamluveno deset tisíc míst," potvrdila Kuliczkowská.

Podle ní však polský lyžařský areál střediska na české straně hor ohrožovat nebude. "Lidí sem jezdí dost, ale pro Česko nejsme konkurence. Možná tak ještě zdejší tratě pro běžkaře, ale sjezdovky ne," míní pracovnice porebského infocentra.