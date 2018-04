Lyžaře čekají atrakce

- Jízdu na nafouknutých kruzích po vysněžené dráze si letos budou moci zájemci vyzkoušet ve ski areálu v Kněžicích u Vrchlabí, u hotelu Olympie ve Špindlerově Mlýně, u farmy Zlatá podkova v Rokytnici nad Jizerou a poprvé i v lyžařském areálu na Horních Mísečkách.- Také v letošní zimní sezoně se zřejmě budou z dopadového bubnu velkého skokanského můstku ve Sportovním areálu v Harrachově řítit nafukovací čluny ovládané pádly v rukách několika členů posádky. "Smlouvu s provozovateli atrakce jsme ještě neuzavřeli, ale na to je dost času. Zatím nevím o ničem, co by mohlo spuštění snowraftingu ohrozit," uvedl ředitel Sportovního areálu v Harrachově Jiří Krejčí.- Rekreační bobovou dráhu s celoročním provozem najdou zájemci vedle hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně - Bedřichově. 1400 metrů dlouhý žlab s 22 zatáčkami sjíždějí "bobisté" na vozících s gumovými kolečky.- Návštěvníci Špindlerova Mlýna mají k dispozici také téměř čtyři kilometry dlouhou rekreační sáňkařskou dráhu. Její start je u zotavovny Malý Šišák pod Špindlerovou boudou, kam mohou sáňkaři pohodlně vyjet pravidelnou autobusovou linkou nebo speciální kyvadlovou dopravu ze špindlerovského náměstí. Tři a půl kilometru dlouhou sáňkařskou cestu budou moci letos poprvé využít i návštěvníci Janských Lázní. Start pravidelně upravované dráhy bude u horní stanice kabinové lanovky na Černé hoře odkud sáňkaři sjedou zpět do horského střediska.- Výhled na panorama Krkonoš, na Český ráj i krajinu v sousedním Polsku nabízí za dobrých povětrnostních podmínek rozhledna na vrcholu Černé hory nad Janskými Lázněmi, která vznikla úpravou nevyužité podpěry staré lanové dráhy. K nejstarší krkonošské kamenné rozhledně na hoře Žalý vyveze zájemce sedačková lanovka z Herlíkovic u Vrchlabí.- Vyjížďky v koňském sedle nabízí farma Kněžická chalupa nedaleko Vrchlabí. Milovníci koní mohou zavítat také na farmu Zlatá podkova v Rokytnici nad Jizerou, která nabízí jízdy v sedle i na saních. Na farmě Strážné sedlo ve Strážném u Vrchlabí si lze vedle běžných služeb objednat i skijérink - projížďku lyžaře taženého koněm.- Vyhlídkové lety nad dominanty Krkonoš pořádá po celý rok letecká škola na letišti ve Vrchlabí.

Evropský pohár mužů (slalom)

8. 12. 2001



Strážné u Vrchlabí - Stráženský volant, škola smyků a závody na sněhu,



28. až 29. 12. 2001



Špindlerův Mlýn - Seat Snow Show (slalom, běh, skok, snowboard),



30. 12. 2001



Říčky - Závod O cestu do Legolandu, obří slalom



5. 1. 2002



Špidlerův Mlýn - Pro Senior Tour (sjezdařské závody bývalých lyžařů)



12. 1.



Špindlerův Mlýn - Modrá Open (sjezdařské závody pro veřejnost)



18. až 20. 1.



Špindlerův Mlýn - Evropský pohár v akrobatickém lyžování (boule, skoky),



23. až 27. 1.



Deštné - Šediváčkův long, 6. ročník mistrovství ČR v závodech spřežení



26. 1.



Pec pod Sněžkou - Snowboardové závody (cross),



29. 1. až 30. 1.



Říčky - Republikové klasifikační závody žactva



1. 2. až 2. 2.



Říčky - Skiinterkriterium, slalom, obří slalom



3. 2.



Deštné - Orlický maraton, vytrvalostní závod v běhu na lyžích,



9. 2.



Pec pod Sněžkou - Snowboardové závody (slalom),



16. 2.



Špindlerův Mlýn - Snow and Water (přejezd vodní hladiny),



16. 2.



Pec pod Sněžkou - Snowboardové závody (free),



23. 2.



Strážné u Vrchlabí - Setkání s Krakonošem,



2. 3.



Špindlerův Mlýn - Krkonošská sedmdesátka (běh),



2. 3. 2002



Harrachov - Setkání s Krakonošem,



4. až 9. 3.



Špindlerův Mlýn - Mistrovství světa na skibobech,



7. až 10. 3.



Harrachov - Mistrovství světa v letech na lyžích,



9. 3.



Pec pod Sněžkou - Snowboardové závody ,



9. 3.



Strážné u Vrchlabí - Kákův memoriál (veřejné závody v běhu na lyžích),



9. až 12. 3.



Špindlerův Mlýn - Mistrovství republiky žen v alpských disciplínách,



15. až 17. 3.



Harrachov - Mistrovství světa veteránů ve skocích ,



16. 3.



Pec pod Sněžkou - Pro Senior Tour (sjezdařské závody bývalých lyžařů),



21. až 24. 3.



Špindlerův Mlýn - Finále Českého poháru ve snowboardu,



23. 3.



Pec pod Sněžkou - Pec nám spadla (show),



27. až 30. 3.



Špindlerův Mlýn - Mistrovství republiky mužů v alpských disciplínách,



13. až 14. 4.



Špindlerův Mlýn - Final Show (sněhová show)