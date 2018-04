Lyžař zemřel po nárazu do chalupy

"Jel jako blázen. Zjišťovali jsme, zda nemohlo dojít k cizímu zavinění, ale to jsme vyloučili. Vina je plně na lyžaři, proto případ zřejmě odložíme," uvedla pracovnice operačního střediska trutnovské policie.

Policisté podle ní nezjistili žádné pochybení provozovatelů skiareálu.

"Samozřejmě, že nás to mrzí, ale podobným úrazům nedokáže stoprocentně zabránit žádný provozovatel lyžařských zařízení. Je to podobné jako když řidič nezvládne své auto a narazí do stromu u silnice," uvedl ředitel úpského areálu Ski Port Josef Menyház, podle kterého se neštěstí stalo v poslední den letošní lyžařské sezony na Portáškách.