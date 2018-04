Lepší lyžáky už mít nemůžete. Takhle se dělají superboty na míru

Správný výběr sjezdařských bot je věčným problémem. Snad nikde při výběru sportovního zboží neuděláme víc chyb než tady.

Stále totiž žijeme v představě, že hlavní při lyžování jsou lyže. Boty jsou však nejméně stejně důležité. Tak dobře, jak jsou vybrané pro náš způsob jízdy, jak nás netlačí, jak pevně a přitom pohodlně nám sedí, tak dobře budeme lyžovat a takový budeme mít komfort lyžování. Navíc, lyžáky máme na noze i když nelyžujeme, když jedeme na lanovce, jsme na jídle, či kávě. Nezřídka je máme na nohou i 7 až 8 hodin denně.

Přitom si velmi často vybíráme boty nevhodné, buď moc tvrdé, nebo naopak příliš měkké. Nejčastěji však kupujeme boty příliš velké. Proč je to špatně? Protože ve velké botě nám bude noha vždycky nakonec více či méně plavat a nebudeme mít nad lyží správnou kontrolu. Velké boty pak navíc lyžař musí donekonečna utahovat, až ho nějaká část nohy začne tlačit a bolet. A v tom okamžiku je komfort lyžování úplně ztracený.

Jedním z nejprofesionálnějších řešení jsou lyžařské boty na míru. Jde o podobný servis, jaký mají profesionální závodníci. Dlouhodobě se tomu věnuje malá exkluzivní rakouská firma Strolz, jejíž boty nyní poprvé dorazily i na český trh a nabízí je prodejna Harfa Sport v Praze.

Levnějším, ale stále kvalitním řešením je takzvaný bootfitting, kdy obutí vybíráme u odborníka na úpravu lyžařské boty - bootfittera, který nejprve standardní kvalitní lyžáky správně "na míru" vybere a potom odborně upravuje a dolaďuje podle nohy.

Dvě přední světové firmy (Fischer a Salomon) nabízejí možnost tepelné úpravy skeletu přímo na prodejně, úplně všechny značky pak aspoň tepelnou úpravu vnitřní botičky. Posledním a nejjednodušším řešením je vytvoření aspoň speciální anatomické vložky.

Boty na míru krok za krokem

Všechna z výše uvedených řešení jsou lepší než nic, ale pojďme se dnes podívat na top technologii, kterou nabízí Strolz. Vyškolený odborník nejdříve důkladně změří nohu zákazníka. Na délku, na šířku, "zmapuje" anatomické zvláštnosti nohy, klenbu, výstupky atd. Provede zároveň otisk chodidla.

Kolik co stojí Boty na míru Strolz: K dispozici ve čtyřech provedeních podle zdatnosti a zaměření lyžaře (orientační flexe - tuhost 80 až 150): všechny stojí 18 888 korun včetně úpravy speciálních vložek (více na: www.strolzcz.cz) Bootfitting u odborného bootfitera: Například boty Lange v ceně cca 12 až 14 000 a dodatečná úprava za cca 2 000 korun (více na: www.bootfitting.cz) Speciální tepelná úprava skeletu na prodejně (u bot Fischer - Vacuum Fit a Salomon - Custom Shell): U kvalitních boty vyšší kategorie za cca 10 až 13 000. Úprava zdarma Speciální vložky do bot: Cca 800 až 1 500 korun

Pak vybere správně velký a pevný skelet. Zohledňuje přitom věk, ale hlavně lyžařskou úroveň, zaměření a speciální požadavky zákazníka. Proto je víc než vhodné co nejpřesněji odhadnout a popsat své schopnosti a zaměření.

Poté se vytvoří nalepováním korkových plátků a jejich přibroušením dokonalé kopyto, které se upravuje na míru dle otisku a naměřených parametrů nohou. Podle takto upraveného kopyta se pak tvaruje, upravuje a brousí skelet.

Dále je třeba vyrobit speciální vložky Sidas, které se tvarují opět na míru podle nohou zákazníka. Vytvarovaná vložka se usazuje do nevypěněné vnitřní botičky a přichází první kontrolní nazutí botičky a skeletu. To kvůli nastavení cantingu neboli vychýlení komínu sjezdařské boty do té či oné strany.

Nakonec přijde skutečná tortura - pěnění vnitřní botičky. Nejprve odborník oblepí lyžařovu nohu na citlivých místech plátky filce, pak přes nohu natáhne lyžařskou podkolenku a na prsty nohy nasadí plastovou špičku.

Lyžař musí nohu nasoukat do těsné boty (pomůže tomu hladký igelitový sáček) a nakonec se vnitřní botička vypění speciální pěnou. První dojem při pěnění je neskutečný. Člověk má pocit, že mu nohy pod tlakem pěny snad upadnou. Prostě nic příjemného. Velmi brzy ale zjišťujete, že ještě nikdy vám lyžařská bota takhle na noze neseděla. Prsty se dá sice jemně hýbat, vše ostatní ale sedí jako ulité a přitom přezky jsou jen jemně dotažené.

Chce si na to trochu zvykat, avšak už první pocity z lyžování a zejména kontroly lyží jsou velmi dobré. Odborníci od Strolze navíc zdůrazňují, že požadovaný efekt se nedostaví hned, ale až po pár dnech lyžování, kdy se lyžař na boty adaptuje.

Z vlastní zkušenosti doporučujeme vybrat obezřetně tuhost (flexi) skeletu podle svých schopností. Ať se ani dobří sportovní lyžaři nebojí jít raději ve flexi o stupeň níž, než by se sami rádi pasovali. Závodní flexe je opravdu jen pro skutečné experty a velmi agresivní lyžaře. Kdo chce mít pohodlné boty na celodenní lyžování, měl by to zohlednit.