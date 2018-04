Lysou horu má ozdobit chata

15:36 , aktualizováno 15:36

Členové Klubu českých turistů chtějí do čtyř let obnovit vyhořelou Bezručovu chatu na vrcholu Lysé hory v Beskydech. Chata by měla být především zvenčí replikou legendární turistické chaty, která v roce 1978 lehla popelem. "Samozřejmě na to sami nestačíme. Nemůžeme složit asi deset milionů korun, kolik má stavba nové chaty stát," řekl Jiří Stejskalík z Klubu českých turistů. "Proto chceme vyzvat všechny Moravany, kteří mají Beskydy rádi, aby na obnovu chaty přispěli."