Magnet, ikona i fenomén zvaný lysaři. To je Lysá hora, královna Beskyd

Na Lysou 150krát za rok Jedním z těch, koho potkáte na vrcholu Lysé hory často, je i 59letý Pavel Česlík z Ostravy. Nepatří sice do klubu "lysařů", kteří si své výstupy zapisují do knihy v hospodě zvané Šantán, ale i tak nevynechá příležitost, aby na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd vyrazil, a to v zimě, v létě, na kole, pěšky či na lyžích. "Někdo chodí do posilovny, já si vyjdu na Lysou horu. Je to sportovní zátěž na čerstvém vzduchu," říká muž, který má oproti jiným milovníkům těchto výstupů výhodu, protože má chatu v obci Ostravice, tedy přímo na úpatí Lysé hory. Pavel Česlík výlety na Lysou bere jako trénink pro dálkové pochody (jako je známý drsný závod na Sedm beskydských vrcholů) a maratony horských kol. "Je to skvělá fyzická zátěž, takže to mám jako přípravu na závody. Navíc někdy si Lysou horu zpestříme ještě výstupem na protější horu Smrk. To jdeme v nějaké partičce a to už je opravdu trénink na závody." A kolikrát za rok na Lysou vyjde? "Můj roční rekord je 150krát za rok. Teď ale mám dvě malé děti, takže už to nestíhám tak často. Proto mám sto výstupů ročně," směje se chlapík, kterému by jeho věk nikdo, ale opravdu nikdo, nehádal. Nejradši má trasu od hráze přehrady nad vesnicí Ostravice, kde chodí nejméně lidí. Kromě svých pěších túr je Pavel Česlík známý tím, že Beskydy projíždí na kole. A cestou na Lysou horu už dokázal utahat nejednoho svého kamaráda, o čemž by ostatně mohl vyprávět i autor tohoto textu...