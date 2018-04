Lyonské prostitutky brojí proti dívkám z Východu

"Trvá to již více než rok. Napsaly jsme prefektovi a prokurátorovi republiky, ale ničeho konkrétního jsme nedosáhly," uvedla Evelyna, jedna z pěti děvčat, které jménem asi 500 v Lyonu registrovaných prostitutek informovaly o situaci na tiskové konferenci.Situace se zhoršuje. Prostitutky se rozhodly zaslat příslušné faxy premiérovi Lionelu Jospinovi a ministru vnitra Danieli Vaillantovi. "Očekáváme, že stát něco udělá proti této invazi...Kdyby jim francouzská vláda nedávala doklady jako politickým uprchlíkům, nepřišly by do Francie," řekla Michéle s tím, že mladé ženy z Východu jsou často nezletilé a připravují místní "sexuální pracovnice" až o 80 procent příjmů.V minulosti se několikrát hovořilo o českých dívkách ve východní Francii v souvislosti sprostitucí ve Štrasburku. V Lyonu byli nedávno uvězněni čtyři Albánci, protože zbili jednu francouzskou prostitutku.