Lyon: Mekka labužníků

Všude se o Lyonu, druhém největším městě země, dočtete, že je centrem milovníků dobrého jídla, a navzdory tomu, že turistické materiály si většinou vymýšlejí, tomu tak vážně je.

Jídlo, hovory o něm, víno, kavárny, restaurace mnoha tvarů a vůní zkrátka k tomuto starobylém městu patří.

Víno jen k jídlu

Nefrancouzi se pak občas mohou dostat do situace, kdy se jim nespěchavý rytmus dvouhodinových obědů začne jevit poněkud nesnesitelným. Ale alespoň se pocvičí v konverzaci na téma: proč Francouzi považují za nesmyslné a podezřelé pít víno "jen tak", tedy bez jídla, nebo na téma: proč je trestuhodné konzumovat sýry před jídlem, či dokonce k snídani.

A jistě, pak je tu restaurace pana Bocuse, energického sedmdesátníka a nejslavnějšího žijícího Lyoňana, jenž se rád nechává fotografovat mezi kmitajícími číšníky v nablýskané kuchyni. Vařit, říká, vůbec není těžké.

"Nejdůležitější jsou dobré a čerstvé suroviny a pečlivě vybrané ingredience. Pak už to jde samo," vysvětluje nad stolem se stříbrnými příbory a naleštěnými skleničkami.

Ústřicové hody

Pro Lyon je ovšem zásadní dobré jídlo a pití každého dne. Snadno to odhalíte například v tržnicích, v nichž Lyoňané rozvážně korzují mezi pulty se sýry nejneuvěřitelnějších tvarů, chutí i vůní a znalecky studují viněty pečlivě vyrovnaných lahví. A labužnicky se naklánějí nad ústřicemi na ledové tříšti, kapou na ně citronovou šťávu a zapíjejí bílým vínem.

Dobrá rada k diskusi nad sýrem či ústřicí: nedaleko Lyonu sice leží vinařská oblast Beaujolais, ale příliš nikomu nevykládejte, že v České republice se dobře prodává tamní mladé víno Beaujolais Nouveau. Třikrát uslyšíte slušnou poznámku: "Velmi zajímavé!", ale čtvrtý Lyoňan vám soucitně sdělí: "To my nepijeme, to je jen obchodní trik na hloupé cizince."

Pak můžete jedině prohodit: "My samozřejmě pijeme hlavně naše skvělá domácí vína." "Velmi zajímavé!" řekne pak Lyoňan.

Procházka Lyonem

Město průchodů MĚSTO PRŮCHODŮ

Jedním ze symbolů města jsou průchody spojující několik domů. V renesančním městě jsou skryty za nenápadnými dveřmi, ale když vám je někdo ukáže, ocitnete se v labyrintu staletých dvorků a zapomenutých zákoutí. Kdo zná cestu, může v Lyonu "prostupovat zdmi".

Opera OPERA

Opera patří k nejvýraznějším budovám ve městě. Architekt se rozhodl zrekonstruovat starobylé divadlo a originálně se vypořádal s nedostatkem místa. K budově přidal pět podzemních pater a dalších šest umístil pod mohutnou skleněnou kopuli, zevnitř vypadá opera spíše jako interiér moderního kina.

Růžová věž RŮŽOVÁ VĚŽ

Růžová věž ve spleti uliček a průchodů je jednou ze slavných renesačních staveb doby, kdy byl v 15. a 16. století Lyon bohatým městem finančníků a kupců, kteří si stavěli honosné rezidence.

'Slon vzhůru nohama' BAZILIKA

Netradiční chrám z konce 19. století tvoří dominantu města a průvodci se dušují, že je jedním z nejnavštěvovanějších míst Francie. Inspiraci bere z mnoha architektonických stylů a pro její podobu se bazilice říká "slon vzhůru nohama".

V dílně na potisk hedvábí HEDVÁBNÁ VELMOC

Lyon býval v minulých staletích centrem tkaní hedvábí a početné domy tkalců poznáte podle oken byty mají vysoké stropy, pod něž se musel vejít stav. Dodnes se uchovaly dílny pokračující v tradici ručního potisku této vzácné látky.

MŮŽE SE HODIT

Co si koupit

Nemusíte být milovníkem vína či sýrů, i tak pro vás budou ve městě gurmánů vinotéky a prodejny lahůdek těžko zvládnutelným pokušením. Dobré stolní víno bude nejspíš stát méně než víno obdobné kvality u nás. Jak se tam dostat

Do Lyonu létá dvanáctkrát týdně společný let Air France a ČSA. Nejlevnější letenka vyjde přibližně na 11 000 korun.