Lvová láká celý rok

Dobré je dojít až ke kapličce, kde je tabule místní naučné stezky, ale hlavně krásný výhled na nově opravený zámek s parkem a večerním osvětlením kamenné zdi až k vodní pláni rybníka. Chráněná lipová alej k zámku je ošetřená a prořezaná, takže výhledy do kraje jsou častější. Opravený Bredovský zámeček i zahrada jsou zamčeny. Projdeme kolem hezkých roubených chalup a jsme u zámku. Je tu pusto a zavřeno - státní hrad v zimě odpočívá. Nyní již asfaltovou cestou sejdeme zpět k nádraží. Ti, co jsou unaveni, počkají na vláček, ostatní využijí rozcestník značených turistických cest a zamíří dál k obci Polesí - po zelené značce. Projdeme Lvovou a kolem samoty Židovice již opět lesem míříme k Polesí. V centru obce je několik oživených chat a penzionů. Svou základnu tu má i Klub turistů. Opět je možno zabočit na Černou Louži a dál k nádraží ČD - Rynoltice. Dobré je ještě zajít dál do lesů, ukázat dětem bunkry a další skalní útvary. Jedna ze značených cest nabízí pokračování až k Popově skále a dál do nížin řeky Nisy. Cestou ještě překročíme naučnou stezku, kterou tu vytvořila Správa CHKO Lužické hory.