Po stopách válečných hrůz ve Lvově. Statisíce mrtvých upadá v zapomnění

Internetový rozcestník www.lviv.travel (též v angličtině či němčině) je kvalitním zdrojem informací o městě. Také kamenná informační kancelář v budově radnice na hlavním náměstí Lvova poskytne pro běžnou návštěvu města vše, co očekáváte, včetně podrobných map města. Personál mluví dobře anglicky. Doprava

Lvovské letiště nabízí jen velmi skromnou paletu spojů, pro cestu z Česka jsou nejpoužitelnější linky Wizz Airu z Wroclawi nebo Berlína (s přípojem do Česka vlakem nebo autobusem). Od jara 2018 by měla fungovat přímá letecká linka mezi Lvovem a Brnem (Blue Air). Alternativu představuje spojení z Prahy s přestupem v Kyjevě, tady však už budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Nejjednodušší pozemní cesta, dnes již skoro celá po dálnici, vede přes Krakov a z Prahy měří 850 kilometrů. Trasu Praha – Lvov brázdí každý den několik přímých autobusů různých společností s cenami kolem tisícikoruny. Připravte se ale na dlouhou proceduru na ukrajinsko-polských hranicích a také na cestu výhradně ve společnosti ukrajinských gastarbeiterů. Lvov, L’viv nebo...?

Největší město dnešní západní Ukrajiny se v českém prostředí obvykle označuje jako Lvov, jde však o přejatý rusismus (psaná podoba ruského názvu města je Львов). V ukrajinštině se píše Львів, v transliteraci do latinky tedy L’viv. Tento přepis (obvykle bez apostrofu: Lviv) se nejčastěji užívá v anglických textech, v Česku se však příliš neujal. A aby to nebylo tak jednoduché, Poláci město znají zásadně jako Lwów a německy je to úplně jinak – Lemberg. Krvavé země

Kniha amerického historika Timothy Snydera Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin (v češtině Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem) patří mezi nejlepší souhrnná díla, co kdy o historii východní Evropy za 2. světové války vyšla. Originál spatřil světlo světa v roce 2010, český překlad vyšel o tři roky později. Bohatě vyzdrojované a precizně vystavěné dílo se zabývá prostorem, kde před 2. světovou válkou a během ní docházelo k nejhorším zvěrstvům – tedy územím dnešního východního Polska, Pobaltí, Běloruska, Ukrajiny a přilehlých oblastí Ruska. Součástí těchto tzv. „krvavých zemí“, kde v dobách panování totalitních vůdců Josefa Stalina a Adolfa Hitlera násilně zahynulo asi 14 milionů lidí, byl i Lvov s okolím. Kniha je to mimořádně poučná, ale nejde o četbu, kterou si člověk bere do postele před spaním.