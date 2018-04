Lužické hory nabízejí náročnou hřebenovku

Vhodným doplňkem je mapa KČT Lužické hory v měřítku 1: 50 000.



ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

Klíč - vrchol s nejvýše položenou dubinou u nás, místo dalekého rozhledu



Milštejn - pískovcové skalisko se zbytky hradu



Ledová jeskyně - osm metrů hluboká dutina, zaledněná i v létě



Horní Světlá - kozí farma manželů Horynových s možností degustace kozího mléka a kozích sýrů



Krompach - sklářská osada, kde jsou tři chráněné tisy, nejstarší je 500 až 600 let starý



Hvozd - vrch na česko-německém pomezí, s rozhlednou a restaurací na německé straně a s dalekými výhledy do Čech a do Německa



Sokol - zbytky hradu Starý Falkenburk, postaveného na začátku čtrnáctého století, roku 1513 opuštěného, zbytky valu, příkopu a paláce



Bílé kameny - skupina osamělých, ohlazených pískovcových balvanů připomínajících stádo slonů



Havran - mohutná skála z cenomanského pískovce nad Jítravským Sedlem se šedesátimetrovou údolní stěnou



Vápenný - přírodní rezervace Velký Vápenný, buková javořina na vápenci s typickými krasovými jevy, v lomu je veřejnosti nepřístupná jeskyně s jednou z nejčistších forem kalcitu u nás



Ještěd - unikátní kruhový výhled, elegantní vysílač