Nové nákupní centrum v Havaně: luxus, na který Kubánci nemají

I když se Kuba stále chlubí ideály socialistické rovnosti, přímo v centru Havany vyrostl nápadně kapitalistický projekt. Podle britského listu The Guardian bude navíc v majestátní sto let staré budově příští měsíc otevřen i první pětihvězdičkový hotel na Kubě. Jeho provozovatelem bude švýcarský řetězec Kempinski, ale majitelem zůstane státní společnost Gaviota, kontrolovaná kubánskou armádou.

„Nelíbí se mi to, protože si tam nemůžu nic koupit. To může udělat možná tak každý desátý Kubánec, ale většina lidí na to tady peníze nemá,“ postěžoval si sedmdesátiletý Rodolfo Hernández.

Ani prodavačka v obchodě s kosmetikou L ́Occitane en Provence si tam nic nekoupí. Její plat činí asi 12 dolarů měsíčně (necelých 300 korun), ale například toaletní voda tam stojí kolem 90 dolarů (asi 2 200 korun) a třeba omlazovací krém na obličej přes 160 dolarů (4 000 korun).

V obchodním centru si Kubánci mohou pořídit také foťák od Canonu za zhruba 7 500 dolarů (186 tisíc korun) nebo hodinky od Bulgari za 10 200 dolarů (přes 250 tisíc korun).

Podle některých Kubánců je otevření havanského luxusního centra Manzana de Gomez známkou otevírání se jejich země světu. „Obchody jsou pro milionáře, ale přitahují do země turisty. Jsme sice socialistická země, ale ekonomika musí být kapitalistická,“ domnívá se pětapadesátiletá Maritza Garcíová, která pracuje na letišti.

Nový luxusní stánek v centru Havany nicméně kritizují i někteří turisté. „Byla jsem velmi zklamaná. Přijela jsem sem, abych tomu kapitalistickému luxusu unikla,“ postěžovala si listu The Guardian Jeannie Goldsteinová z amerického Chicaga.

Kubu loni navštívily rekordní čtyři miliony turistů. Nárůst souvisí s rozmrazením jejích vztahů se Spojenými státy a s rušením omezení ve vzájemném obchodu. Loni bylo například po půlstoletí obnoveno pravidelné letecké spojení mezi Kubou a USA.

Podle listu The Guardian má z tohoto uvolňování největší ekonomický profit na Kubě tamní armáda. Ta mimo jiné vlastní turistickou společnost Gaviota nebo korporaci Cimex, která provozuje například maloobchodní služby, půjčovnu aut, nahrávací studio, ale i jednu ze tří největších státních bank v zemi.