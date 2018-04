V Söldenu mají nejvýkonnější lanovku na světě, lyžoval tu i James Bond

Vysokohorské lyžařské středisko Sölden patří svými 148 kilometry sjezdovek k nejsportovnějším lyžařským oblastem v Rakousku. Na dvou ledovcích se nachází celkem 34 kilometrů sjezdovek. Z ledovce Rettenbach s razantním svahem Světového poháru se k mírnějšímu ledovci Tiefenbach dostanete 1,7 km dlouhým tunelem.

Od 19. listopadu je navíc lyžařům v Söldenu k dispozici i nejvýkonnější lanovka na světě. Vede na vrchol Giggijoch, má celkem 134 desetimístných kabinek s kapacitou 4 500 přepravených osob za hodinu.

Doba jízdy je přitom pouhých devět minut. Hypermoderní lanovka byla postavena v rekordním čase sedmi měsíců. Komfortní kabiny jsou vybavené wi-fi a také osvětlené.

Lyžování úplně pro všechny

Jedno z nejznámějších lyžařských a snowboardových středisek v Alpách se rozkládá na třech horách, a díky tomu nabízí desítky sjezdovek všech stupňů obtížnosti.

Svůj lyžařský den můžete začít třeba na Giggijoch, kde si můžete vychutnat nepřeberné množství modrých sjezdovek zalitých dopoledním sluncem.

Milovníci carvingových svahů zase ocení terény na Hainbachjoch. Do nejsportovnější části lyžařského areálu, která se nachází kolem vrcholu Gaislachkogel, se snadno přesunete lanovkou Stabele, jejíž vrchní stanice leží nad hranicí tří tisíc metrů. Tady nahoře si také můžete vychutnat pohled z impozantní vyhlídkové terasy.

Ötztalské hory budete mít jak na dlani. Stejně impozantní je i budova, která stojí přímo na vrcholu Gaislachkogelu. Futuristická designová restaurace Ice Q je považována za jednu z nejkrásnějších staveb v Alpách.

Není proto divu, že i ona si v bondovce Spectre „zahrála“. Kdyby se skiareálům přidělovaly hvězdičky stejně jako hotelům, měl by ten zdejší, čítající na sto padesát kilometrů bezvadně upravených tratí, plný počet.

Z lyží ke stolu

Když už jsme u těch hotelů a pěti hvězd, dovolte otázku. O co jste si letos napsali Ježíškovi? Co si takhle místo kávovaru nebo nejnovější verze chytrého telefonu dopřát trochu luxusu? Není to až tak nemožné, jak by se mohlo zdát.

Například v pětihvězdičkovém wellness hotelu Das Central – kde jinde než v Söldenu – stojí tři noci ve dvoulůžkovém pokoji cca 700 eur (necelých 19 tisíc korun). Tahle cena sice platí mimo sezonu, ale co si budeme povídat – to často bývá nejlepší lyžování.

V ceně máte nejen dva skipasy, ale také vskutku gurmánskou polopenzi a výhodnou nabídku lázeňských procedur. A že je z čeho vybírat, ať už jde o bydlení, jídlo nebo wellness.

Pokoje a apartmány jsou ve stylu moderní i tradiční alpské architektury, na výběr je zde elegantní, provensálský, anglický styl, ale i moderní design nebo rustikální tyrolský.

Kuchyně hotelu je vyhlášená nejen v Tyrolsku. Mají tu špičkovou gastronomii, o čemž svědčí i fakt, že umění šéfkuchaře Gottfrieda Prantla bylo vyznamenáno věčnou kuchařskou čepicí podle Gault Millaua (Toque d’Honneur). Toto ne právě často udělované vyznamenání je propůjčováno restauracím, které měly po dobu dvaceti let nejméně jednu čepici.

Prezidentské apartmá hotelu Das Central

Dobroty místní i světové gastronomie můžete doplnit douškem vína ze sklepa, který ukrývá skutečné poklady. No aby ne, když lahví s lahodným mokem je zde na třicet tisíc. A přidáme ještě jedno číslo: wellness, které vám vyrazí dech, se rozprostírá ve třech podlažích na jednom tisíci pěti stech metrech čtverečních.

Pokud vás ta matematika už unavuje, tady máte možnost si od ní odpočinout. Ať už v sauně, parní lázni, vířivce nebo při masáži. Největší fajnšmekry pak jistě potěší vířivka na střeše. Ovšem pozor, tu si užije jenom ten, kdo si pronajme luxusní apartmá vybudované v nejvyšším patře.

Jeho součástí je soukromé wellness, dvě ložnice, kuchyně a pracovna. To už je však příběh psaný pro trochu jinou příjmovou skupinu. I když kdo ví, vyhrát v loterii přece může každý z nás.