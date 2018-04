Luxus v oblacích. Z boeingu se stane létající hotel nejvyšší úrovně

Americká společnost Crystal Cruises byla založena v roce 1990 a od té doby se vypracovala mezi špičku, co se týká nabídky luxusu na výletních plavbách. Od příštího roku plánuje podobné služby poskytovat i ve vzduchu. Upravený Boeing 777-200LR bude létat do exotických destinací celého světa.

Zatímco do klasického boeingu 777 se vejde podle úprav 300 až 450 pasažérů, letadlo Crystal Cruises bude hostit pouze 84 zákazníků, kteří si budou užívat nejvyšší možný komfort.

K dispozici budou mít speciální polohovací sedadla, která se dají sklopit až do postele o délce 186 centimetrů, samozřejmostí jsou vlastní deky, bederní polštáře, plyšové peřiny a matrace. Součástí sedadel bude i nabíječka pro různá elektronická zařízení. Na dlouhých letech mohou pasažéři využít televize s uhlopříčkou 24", iPad, speciální sluchátka, wi-fi síť a širokou nabídku hudby i filmů.

Jedna část letadla se předělává na luxusní bar s pohodlnými divany a stolky, na které se bude servírovat jídlo nejvyšší kvality. Zákazníci mohou využívat také služby hotelového majordoma a po ruce bude i concierge.

První zákazníci se v upraveném boeingu prolétnou v roce 2017 a rozhodně se mají na co těšit.

„Dokonce i ti nejzkušenější zákazníci, kteří s námi absolvovali výletní plavby na zaoceánských lodích, ocení úplně nové možnosti k objevování míst, která nejsou přístupná po vodě. A to vše s naším servisem a nejvyšším luxusem ve všech ohledech cestování,“ tvrdí výkonný ředitel společnosti Edie Rodriguez.

Letadlo se bude používat pro různé tematické výlety trvající dva až čtyři týdny, ceny letenek by se podle serveru One Mile At A Time mohly pohybovat nad hranicí 100 tisíc dolarů (2,4 milionu korun).